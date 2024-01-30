人民网上海1月30日电 （记者孙竞）今天，2024世界数字教育大会“教育数字化与学习型社会建设”平行会议在上海召开。来自35个国家和地区的教育部门、高校、研究机构的240余位参会代表聚焦“数字教育：应用、共享、创新”主题，从不同角度深入探讨了数字化时代建设学习型社会的理论和实践课题。

中国教育部副部长吴岩指出，建设学习型社会是国际社会关注的重要议题。随着高等教育普及化水平的提高，特别是信息技术的迅猛发展，“时时可学、处处能学、人人皆学”已从愿景变成现实。近年来，中国教育部实施教育数字化战略行动，建设国家智慧教育平台，为学习型社会打造数字基座，持续推进学习型城市、学习型社区、学习型企业建设，激励人人好学乐学，以世界规模最大的数字教育，服务着世界最大规模的学习人群，中国愿与有关国家和国际组织加强合作，打造全天候的数字化学习平台、全场域的数字化学习空间、全覆盖的数字教育共同体，共建数字教育共同体。

加蓬国民教育和公民培训部长卡梅丽娅·恩图图姆·勒克莱尔，新西兰教育部长、移民部长艾瑞卡介绍了各自国家推进数字教育和终身学习的政策举措。非洲联盟委员会教育、科技与创新委员穆罕默德介绍了非盟协调非洲国家推进终身学习的实践。联合国教科文组织终身学习研究所所长伊莎贝尔·肯普夫就构建终身学习社会、实现包容性数字学习介绍了联合国教科文组织的理念和有关倡议。国际开放与远程教育理事会秘书长托伦·盖尔斯维克认为，构建全球学习社会，数字化是关键，质量和包容性至关重要。亚洲开放大学协会、非洲远程教育协会分享了各自组织对于学习型社会的新理念、新策略。澳门科技大学、韩国终身学习研究所、土耳其安娜多鲁大学、莫斯科市立师范大学、英国开放大学分享了各自国家和学校数字化驱动学习型社会的实践案例和成功经验。

会上发布了《数字化进程中的中国学习型社会建设发展报告》，介绍了近年来中国在推进数字化赋能学习型社会建设的案例和经验，关注了数字技术迭代加速、数字鸿沟依然存在、资源共享不充分、网络安全和隐私保护等共同面临的问题，提出了希望各国携手共创终身学习环境、协同共建资源共享机制、努力共防数字伦理风险、凝心共促国际交流合作等建议。

据悉，本次平行会议由教育部职成司指导，国家开放大学、上海开放大学主办，教育部职业教育发展中心、华东师范大学、中国成人教育协会协办。

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