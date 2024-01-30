人民网上海1月30日电 （记者孙竞）今天下午，2024世界数字教育大会平行会议一“教师数字素养与胜任力提升”在上海举行。中国教育部副部长陈杰、佛得角共和国教育部部长阿玛杜·克鲁斯、库克群岛政府教育部长瓦因·莫科罗亚、保加利亚教育与科学部副部长玛瑞埃塔·吉欧艾娃、土库曼斯坦教育部副部长阿扎特·阿塔耶夫、乌兹别克斯坦教育发展科学与方法中心主任瓦希德·哈米多夫、上海市委副秘书长燕爽、华东师范大学党委书记梅兵出席开幕式，开幕式由教育部教师工作司副司长黄小华主持。

陈杰在致辞中指出，面对教育高质量发展的迫切需求和以人工智能为代表的新一代信息技术变革的挑战，必须把数字素养与胜任力作为教师的必备素养，提升教师数字化教学能力，助推教学质量提升。中国希望和全球各国一起，通过世界数字教育大会、世界数字教育联盟等平台，加强全球合作，共享最新的研究成果、创新技术和优质资源，更好地形成全球共识、应对共同挑战，促进教师数字素养提升，撬动教育整体变革，实现教育更高质量、更加公平与包容的发展。

主旨报告环节由华东师范大学副校长顾红亮主持，南京大学原校长、中国科学院院士吕建，联合国教科文组织东亚地区办事处主任夏泽翰，印度尼西亚特布卡大学教育学院院长乌丘·拉哈尤·苏达约，华东师范大学教育学部主任袁振国，国际教育技术协会董事会前主席比尔·巴斯，对外经济贸易大学信息学院院长熊璋，澳门城市大学校长刘骏，英国思克莱德大学副校长詹姆士·道格拉斯·布罗迪，纽约大学坦登工程学院计算机科学与工程教授纳西尔·达乌·麦蒙，香港教育大学校长李子建，上海纽约大学教师教学发展中心主任伊芙金妮亚·艾福瑞莫瓦等嘉宾带来了教师数字素养与胜任力发展的前沿见解与实践分享。

圆桌对话环节由华东师范大学教师发展学院院长闫寒冰主持，香港教育大学学习技术与创新讲席教授林质彬、华中师范大学教授吴砥、上海市宝山区教育局局长张治、上海市闵行区教育学院院长朱靖、山东省烟台经济技术开发区高级中学校长李环围绕“教师数字素养提升：困难·路径·创新案例”主题进行了理论与实践交融的深度对话。

据悉，来自全球多个国家的政府机构、高校、中小学校，以及国际组织的代表和嘉宾200余人参加会议。

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