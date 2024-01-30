人民网上海1月30日电 （记者孙竞）今天，以“数字教育：应用、共享、创新”为主题的2024世界数字教育大会在上海开幕。会议期间，世界数字教育联盟正式宣布成立。

联盟发起方代表、中国教育国际交流协会会长刘利民表示，教育数字化转型正逐步成为世界教育变革的共同行动，成为实现学习革命和提升教育质量的创新路径。中国教育国际交流协会等中外机构在2023世界数字教育大会上发出成立世界数字教育联盟的倡议，得到各方积极响应。截至目前，已有来自全球41个国家和地区的104个大学、国际教育组织、研究机构及企业加入联盟。

刘利民介绍，世界数字教育联盟积极响应联合国教育变革峰会及联合国教科文组织2030年教育高级别指导委员会会议精神，旨在打造加强对话交流、推动数字教育务实合作和高质量发展的国际平台。联盟将紧紧围绕促进教育数字化转型核心任务，建立数字教育国际合作长效机制，推动各利益相关方共同促进教育的数字化变革，助力所有人享有更加公平、更加包容、更有质量的教育。

记者了解到，世界数字教育联盟成立后，将聚焦服务联盟成员，搭建高质量对话平台，推进数字教育资源共享，推广数字教育成功实践经验，并进一步扩大联盟成员规模，汇聚全球优质数字教育资源，积极参与全球数字教育治理，将联盟打造成具有广泛国际影响力的国际公共服务平台。

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