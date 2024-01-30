人民网上海1月30日电 （记者孙竞）今天上午，2024世界数字教育大会正式发布上线中国国家智慧教育公共服务平台国际版。

据介绍，平台国际版是中国响应联合国教育变革峰会愿景声明，践行向联合国教科文组织作出的庄严承诺，由教育部指导建设的、面向全球学习者的教育公共服务平台。平台以“数字教育惠及所有学习者”为愿景，遵循联结为先（Connection）、内容为本（Content）、合作为要（Cooperation）的“3C”理念，坚持应用为王，聚焦集成化（Integrated）、智能化（Intelligent）、国际化（International）的“3I”方向，广泛汇集优质数字教育资源，打造学习新空间，提供公益性学习服务，满足学习者全面个性化发展需求。

平台国际版支持中文、英语、法语、俄语、西班牙语、阿拉伯语等联合国6种官方语言，设置资讯专栏、资源服务、政务大厅三大板块，提供丰富的学习指导与政务服务。资讯专栏提供世界数字教育大会、国际人工智能与教育会议、世界慕课与在线教育大会等国际会议的相关信息，持续更新数字教育国际交流合作重要活动的最新资讯。资源服务板块首批上线约780门课程，涵盖文学、工学、理学、艺术学等12个学科门类和17个专业大类，授课教师来自清华大学等百余所高水平学校；链接中国国家博物馆、故宫博物院、敦煌莫高窟、河南博物馆等数字博物馆资源，让学习者沉浸式领略和体验中华文明的博大精深。服务大厅板块聚焦出国留学和来华学习两个方向，设置留学服务、考试服务等2个栏目，提供来华留学生签证服务、中文水平考试等7项服务。

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