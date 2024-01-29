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甘肃：积极构建“大思政课”育人格局

2024年01月29日08:33 | 来源：光明日报
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原标题：甘肃：积极构建“大思政课”育人格局

　　 前不久，兰州大学的大学生志愿者来到甘肃积石山地震灾区，开展科普宣讲、公益课堂等主题文化活动，以及暖心陪伴等便民服务活动，受到灾区群众的欢迎。

　　 这是甘肃积极推进“思政小课堂”与“社会大课堂”深度融合、同频共振的生动实践。近年来，甘肃省聚焦立德树人根本任务，紧盯理论武装、组织管理、师资队伍、实践育人等关键环节，积极推进“大思政课”育人体系建设，着力培养堪当民族复兴大任的时代新人。

　　 2023年6月，在兰州交通大学举办的“大先生”讲“大思政课”启动仪式暨首场报告会现场，96岁高龄的教育专家胡德海作了题为《关于研究生读书的几个问题》的专题报告，广受学生欢迎。

　　 “听了报告，受益匪浅。作为新时代青年，我们要把读书作为一种生活方式。”该校马克思主义学院研究生曹梦斐说。

　　 2023年，甘肃制定出台《甘肃省全面推进“大思政课”建设工程实施方案》，举办“大思政课”建设工程启动仪式系列活动，遴选命名首批9大类73个“大思政课”实践教学基地。同时，从全省“五老”、先进模范、专家学者、道德模范中聘请思政课兼职教师75名，形成先进人物进学校作报告的长效机制，为思政课实践育人提供了有力保障。

　　 “青年要增强文化自觉、坚定文化自信，艰苦奋斗、无私奉献，用青春汗水书写新时代奋斗篇章。”这是兰州财经大学2021级学生刘小娟观看“奋斗者·正青春”演讲比赛后的感言。

　　 据了解，兰州财经大学把校园资源融入思政课堂，在学生的参与和感悟上下功夫，打造特色鲜明的示范专业、遴选思政元素丰富的典型案例、凝练可推广的典型经验，全方位、立体化打造“大思政课”育人格局。

　　 为持续推进“大思政课”建设，甘肃坚持思政课程和课程思政同步推进，发挥多学科优势加强理论宣讲，着力构建内化于心、外化于行的理论武装体系，建立“百名思政课名师巡讲+千名大学生宣讲+万名思政课教师集体备课”长效机制。

　　 据统计，甘肃连续5年征集理论宣讲作品200余件，立项开展思政研究课题1000余项；积极打造中小学德育学堂，形成覆盖中小学、涵盖甘肃本地特色的视频资源1245个，百万名师生在线收听收看，点击量超千万人次。

　　 与此同时，甘肃在大中小学组织实施“红色基因传承行动”，建成省级红色基因传承示范校40所、陇原红色文化育人共同体5个；组建2000多支师生实践研学团队，开展思政教育社会实践，形成了“思政小课堂+社会大课堂”深度融合、同频共振的生动局面。

　　 办好思想政治理论课，关键在教师。近年来，甘肃构建省、市、县、校四级思政课教师培训体系，省级层面每年培训思政课教师800余人；建立大中小学思政课教师集体备课平台，组织开展集体备课100余场次；举办首届大中小学思政课教师“大比武”教学展示活动，141名优秀教师脱颖而出；落实“一省一策”行动，建成2个国家级、69个省级思政课名师工作室，开展名师帮带行动，思政课教师育人水平不断提升。

　　 （记者 王冰雅 宋喜群 通讯员 唐薇）

(责编：郝孟佳、李昉)

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