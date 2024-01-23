人民网北京1月23日电 （记者李依环）日前，首届京津冀基础教育协同发展论坛在北京市第四中学举办。论坛主题为“协同发展 共创未来”，来自教育部、中国教育学会、地方政府等相关部门负责同志，教育领域专家、学者，以及京津冀地区的校（园）长、教师代表300余人现场参会。

教育部基础教育司副司长、一级巡视员马嘉宾在致辞中表示，为更好地服务国家重大战略和区域协调发展，2024年，教育部将重点推动六项工作：一是持续打造高端讲堂品牌项目；二是成立基础教育雄安研究中心；三是建立京津冀教研共同体；四是加大教师队伍培训力度；五是加大优秀教学成果推广应用；六是加大财政经费支持力度。

中国教育学会副会长、北京外国语大学党委书记王定华表示，推进京津冀协同发展，不仅要帮扶，更要共建共享；不仅要向河北输入优质教育资源，更要注重发挥优质教育资源的作用，真正形成引领、辐射和带动的效应。举办本届论坛，正是希望发挥中国教育学会的学术优势，搭建沟通交流平台，促进京津冀各方交流经验、研讨问题、凝聚共识，共同谱写京津冀基础教育高质量协同发展的新篇章。

北京市西城区政府副区长、区委教育工委书记李健希表示，西城区把推进京津冀协调发展作为一项政治任务，积极融入京津冀协同发展战略大局。今后西城区将继续发挥自身优势，不断开拓进取，按照北京市对新阶段京津冀教育协同发展作出的新部署，为教育协同发展探索新赛道、提供新动能、取得新成效。

在主旨报告环节，南开大学经济与社会发展研究院院长、京津冀协同发展研究院院长、京津冀协同发展专家咨询委员会成员刘秉镰，中国教育学会学术委员会副主任委员张铁道，北京市委教育工委委员、北京市教育委员会副主任王攀，天津市委教育工委委员、天津市教育委员会副主任郝奎刚，河北省委教育工委委员、省教育厅副厅长余育国聚焦主题进行深入分享。

据悉，首届京津冀基础教育协同发展论坛由教育部基础教育司指导，中国教育学会主办，北京市西城区教育委员会、北京市教育学会、天津市教育学会、河北省教育学会承办，北京市西城区教育学会、北京市西城区教育科学研究院、北京市第四中学协办。大会同期举办了专题发言、圆桌沙龙环节。

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