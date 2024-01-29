高耀 陈洪捷

原标题：【光明时评】专业学位研究生教育有力支撑创新发展

近日，教育部公布的统计数据显示，我国已累计培养1100多万名研究生，2022年在学研究生人数达365万，总规模位居世界第二，已经成为研究生教育大国。在过去的十多年中，我国研究生教育持续完善学科专业结构、人才培养结构，全国800多个研究生培养单位向社会输送60多万名博士和650多万名硕士，为党和国家事业发展夯实了人才基础。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视教育事业，坚持把教育摆在优先发展战略地位，推动教育事业快速发展，研究生教育也有了迅猛的发展。在这个过程中，专业学位研究生教育迅速崛起，以促进经济社会发展为目标，为各行各业培养输送了大量的高级专业人才，成为我国社会经济持续发展的重要支柱。

专业学位研究生教育起步于20世纪90年代，起初，我国建立了工商管理硕士、建筑学硕士10种硕士专业学位。进入新世纪以来，又设立了公共卫生硕士、会计硕士等30种硕士专业学位。在博士专业学位层面，20世纪90年代设立了临床医学博士、口腔医学博士、兽医博士以及后来的教育博士和工程博士专业学位。但从总体上看，当时的研究生教育呈现出以学术学位研究教育为主体的特征。

党的十八大以来，为了更好满足经济社会发展对高层次应用型专门人才的需求，我国于2018年启动并开展了工程专业学位类别对应调整工作，全面统筹工程专业人才培养。经过几年的调整，在2022年发布的《研究生教育学科专业目录》中，专业学位类别的数量由47种增加到67种，更充分、更精准地对接经济社会需求，支撑行业产业高质量发展。除了类别的增加，专业学位研究生教育也出现了人才培养结构的历史性调整。根据教育部相关数据，我国当前专业学位授予点总数由10年前占学位授予总量的37.6%提升至现在的44.2%，其中博士专业学位授权点数量增加了3倍。人才培养规模上，专业学位授予人数占比从2012年的32.29%增加到了2022年的56.4%，得到了非常快速的发展。此外，专业学位研究生教育的发展为我国研究生教育的区域均衡发展作出了贡献，各地博士专业学位点都有了明显的增加。近十多年来，北京、上海、辽宁、江苏、浙江、陕西等省市的博士专业学位点有了大幅增长，山西、贵州、云南、海南、宁夏、新疆等省区也实现了专业学位博士点从无到有的历史性跨越。

随着专业学位研究教育的迅速崛起，我国研究教育的整体格局发生了重大的变化，从学术人才培养为主转向兼顾学术人才和专业人才的新培养模式，这是我国研究生教育发展过程中的一次重要转型。同时，专业学位研究生教育在规模、结构上的发展转型重新定义了研究生教育的功能和定位，对研究生教育的培养目标、学科体系、师资要求等都提出了新的要求。如何顺应研究生教育的转型趋势，积极探索符合两类研究生教育发展规律的培养制度和发展模式，不断增强研究生教育的整体活力和韧性，是未来需要继续探索和实践的重大课题。其中，不断调整优化研究生教育的类型结构和区域结构，不断增强研究生教育服务国家需求的能力是重中之重，有利于在未来培养一批厚基础、实战型、高层次的创新人才，集中解决社会和企业最急迫的技术难题。

这次转型还意味着研究生教育除了满足高等学校和科学研究的需要之外，更加贴近经济社会的发展，贴近各个行业、不同领域对高层次人才的需求，同时促进高校与社会各方关系的进一步加强。未来，针对重学术学位轻专业学位的观念、两类学位同质化发展等问题，还需要大力深入推进研究生分类培养、分类发展，不断推动专业学位研究生教育发展，进一步发挥研究生教育对高质量发展的支撑力和贡献力。

（作者：高耀、陈洪捷，分别系天津大学教育学院副教授、北京大学教育学院教授）

(责编：郝孟佳、李昉)