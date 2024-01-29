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宁夏推出18条举措建设高技能人才队伍

2024年01月29日08:26 | 来源：科技日报
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原标题：宁夏推出18条举措建设高技能人才队伍

记者1月26日从宁夏回族自治区人民政府办公厅获悉，宁夏印发了《关于加强新时代高技能人才队伍建设的实施意见》（以下简称《实施意见》），着眼全区高技能人才规模小等问题，在高技能人才培养、使用、评价等方面推出18条举措。

在人才培养方面，《实施意见》鼓励生产制造类民营企业加大高技能人才培养力度，对培养成效突出的企业给予20万元奖励；支持市、县（区）公共实训基地开展职业技能培训，对达到培训要求的，给予30万元至50万元奖励；对开设高级工班、预备技师班且每年毕业人数达到一定数量的技工院校，给予20万元至50万元奖励。

在人才使用方面，《实施意见》鼓励职业院校招聘高技能人才担任实习实训指导教师。

在人才评价方面，《实施意见》提出，获得世界技能大赛金牌的企业职工，可以直接评聘首席技师；获得世界技能大赛银铜牌或中华人民共和国职业技能大赛金牌（第一名）的企业职工，可以直接评聘特级技师。

 （记者王迎霞）

(责编：郝孟佳、李昉)

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