本报记者 颜 欢

日前，西班牙总检察院未成年人保护局、西班牙数据保护局和欧洲数字化转型协会公布了一份针对青少年使用电子产品的提案，其中包括15项限制和引导未成年人使用电子产品的措施。目前该提案已得到西班牙超过130个社会机构的支持。

该提案提出5个重点关注方向：一是将未成年人使用电子产品问题作为公共卫生问题来应对；二是推动家长和学校对该问题的重视，加强对教师、卫生和社会工作者的培训，以增进民众“了解数字环境中的风险和威胁”；三是推动各地制定法规，限制未成年人在学校使用手机，使课堂上使用的技术设备达到相关要求；四是建立年龄验证机制，对未能遵守年龄验证规定的平台管理者进行问责；五是科技公司在算法运用上，要注意规避对未成年人造成的伤害，包括心理健康等方面。

数据显示，目前西班牙未成年人平均在11岁时拥有首部个人手机。其中90.8%的未成年人几乎每天都上网，98%的人注册了某个社交网络平台账号。另据联合国儿童基金会的一项研究显示，每3名西班牙年轻人中可能就有一人已经对互联网成瘾。

西班牙总检察院未成年人保护局协调人爱德华多·艾斯特万强调，电子产品的滥用对未成年人造成危害。近年来，未成年人实施的犯罪案件数量逐年增加。政府、家庭和教育工作者必须共同行动，为未成年人创造更加安全、健康的成长环境。

西班牙近年来颁布一系列相关法令和政策，提高社会各界对未成年人使用电子产品问题的重视。2018年出台的《西班牙数据保护法》，规定应采取措施保护14周岁以下未成年人及其在数字领域的互动信息。例如，当发现社交网络上传播未成年人的照片和个人信息等侵权行为时，检察院可以进行干预。此外，西班牙在首都马德里还设立了“社交网络和技术成瘾治疗中心”，以帮助使用电子产品成瘾的未成年群体回归正常生活。

欧洲数字化转型协会副主席安娜·卡瓦列罗表示，该提案有助于提高人们对未成年人在互联网和社交网络上面临风险的认识，督促各相关方切实承担责任，在数字世界中更好保护未成年群体。

（本报马德里1月28日电）

《 人民日报 》（ 2024年01月29日 16 版）

(责编：李昉、郝孟佳)