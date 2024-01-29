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技能人才的成长空间无限广阔（纵横）

袁 媛
2024年01月29日08:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　最近，两则新闻引发社会关注。一是，我国首颗由高职院校师生主要参与研制的科普卫星“南京号”，搭乘天舟七号发射成功；二是，一些高级泥瓦匠、美缝工、油漆工月入数万元，吸引90后、95后年轻人转行加入。既能立足前沿、参与科研，也能凭借本事赚取高薪，相关消息打破了人们对技能岗位的传统认知。

　　从高职师生参与卫星研制，到砌墙砌成世界冠军，近年来，不少蓝领工人用实绩突破了职业“天花板”。加快建设现代化产业体系，不仅需要科学家与工程师，也需要能承担精密焊接、精细组装等任务的产业工人队伍。如今，技能人才的成长空间无限广阔。

　　蓝领收入越来越高，除了有传统蓝领工作“愿意干的人少”等因素，高技术工种“满足条件的人少”也是重要原因。随着产业高质量发展，蓝领的工种在分化，对专业技能的要求越来越高。技术含量越高，收入水平也越高。一些蓝领工种初入行时薪酬较低，但随着技能水平的不断提高，薪资收入同样未来可期。

　　近年来，一些年轻求职者青睐轻体力劳动的“新蓝领”工作。应当认识到，蓝领工作是自有其成长体系和技术要求的技能职业。为了美好生活，为了实现个人价值，年轻求职者从事蓝领职业，不妨跳出“原地踏步”的舒适圈，树立终身学习、打磨技能的职业理想，做一名职业技能的“追光者”，做一个“有两把刷子”的技术工匠。

　　年轻人有梦想、有干劲，或许能在这些技能成才的故事中，找到高质量就业新思路，从“含技量”挂钩“含金量”这一蓝领薪酬趋势中，找到成长方向。最近，哈尔滨工业大学博士在地铁施工工地上班，利用所学改进施工工艺，传为佳话。与其纠结蓝领“体不体面”，不如脚踏实地提升自身技能，用“技术体面”“薪水体面”回应传统意义上的“工作体不体面”之问。

　　着眼未来，当更多有学历、有能力、有技能的年轻人在蓝领工作中实现人生价值，对蓝领的偏见与误解自然会逐渐消散。在制造大国向制造强国转变的浪潮中，学习技能、崇尚技能、回报技能，正是对“谁来当工人”之问强有力的回答。

　　（摘编自《新华日报》，原题为《做职业技能的“追光者”》）

　　《 人民日报 》（ 2024年01月29日 05 版）

(责编：李昉、郝孟佳)

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