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大湾区是香港青年的大舞台

王 平
2024年01月29日08:17 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　香港广东青年总会近日公布的《香港青年大湾区发展指数2023》显示，近七成受访香港青年对大湾区发展规划“认同”或“非常认同”，与2021年的35%相比增加近一倍，创下追踪指数自2017年设立以来的新高；同时，近七成香港青年愿意去大湾区内地城市发展，相较于2021年的41%明显上升，同样创新高。

　　短短数年间，香港青年对去大湾区内地城市就学、创业、生活的意愿大幅攀升，对大湾区发展现状和前景了解增多、信心增长，说明大湾区的建设成果得到了香港青年的认同，也意味着他们有机会站上更加宽广的发展舞台。

　　香港青年对大湾区的信心和认同其来有自，源头之一是大湾区的建设速度。2019年《粤港澳大湾区发展规划纲要》发布，提出要将大湾区建成充满活力的世界级城市群、国际科技创新中心、“一带一路”建设的重要支撑、内地与港澳深度合作示范区、宜居宜业宜游的优质生活圈、高质量发展的典范……这些曾经看似遥远的美好愿景，今天在多个层面已经初见雏形。

　　港珠澳大桥、深中通道、黄茅海跨海通道等大型基建设施为“硬联通”打牢基础，“港车北上”“澳车北上”“一站式通关”“合作查验、一次放行”、深港公交地铁“一码畅行”等为“软联通”添砖加瓦，大湾区“一小时生活圈”已成为现实。在前海深港现代服务业合作区、横琴粤澳深度合作区、河套深港科技创新合作区等重大合作平台，因地制宜的新制度、新规则正在打通政策“堵点”，推动粤港澳融合发展，数以千计的港澳企业入驻其中，新业态新机遇不断涌现，港澳人才纷纷落地生根……有目共睹的建设成效，验证了蓝图的科学性。

　　身边人走进大湾区的成功经历，给香港青年传递了信心。有港青创业者在“英语说得比普通话好”的情况下，毅然选择在内地发展，其后他与内地科技团队合作开发的人脸识别产品在深圳罗湖、皇岗等口岸得到广泛应用，并成功打入美国、日本市场；有港青在前海深港青年梦工场成立孵化器，近两年时间吸引了40家企业入驻，其中八成是港青创办的企业；有港青在深圳成立技术研发公司，在东莞成立生产制作公司，每天穿梭深圳、东莞、香港，并表示“一天三地，原先挺折腾的，现在很方便”……一个个鲜活案例是榜样也是示范，极具说服力。

　　多样化的内地交流、实习、就业计划，让香港青年有了更多深入了解大湾区的机会，而了解可以增信释疑。去年，特区政府给香港青年提供了约4000多个实习岗位和3万多个交流名额，让他们利用暑假到内地城市参观交流。大湾区内地城市每年也举办数量可观的相关活动，吸引港澳青年前来走走看看。许多港青见识到内地在数字化等方面的优势，切身感受到内地的发展速度，对内地和香港的优势互补、大湾区巨大的市场潜力就有了更深入的认识。

　　不断推出的优惠政策和便利措施，让香港青年对逐梦大湾区有了更多勇气和底气。从效力覆盖广东全省的《支持港澳青年在粤港澳大湾区就业创业的实施细则》，到大湾区内地城市各自出台的相关措施，为在大湾区实习、就业、创业的港青提供了多种补贴资助、创业贷款、税费优惠、免费人才公寓、免租办公室和厂房等优惠。一些地方还设置“大湾区职场导师计划”，让具备3年以上大湾区工作经验的港澳籍人士当“职场导师”，帮助港澳青年更好融入内地，细致服务令人备感贴心。

　　“过去我都说自己是香港人，但现在我更想说我是湾区人。”有在大湾区工作多年的港青如是说。确实，大湾区是港澳青年的大舞台，也是他们的家。家园的建设需要年轻人参与，他们也正可借大湾区的发展东风飞得更高。

(责编：李昉、郝孟佳)

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