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积极发挥高校与企业合力——

培育更多卓越工程师（深聚焦）

本报记者 丁雅诵
2024年01月28日05:48 | 来源：人民网－人民日报
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　　上海交通大学国家卓越工程师学院学生在联培基地开展科研实践。

　　重庆大学国家卓越工程师学院大门。
　　以上图片均为受访者提供

　　习近平总书记指出，要培养大批卓越工程师，努力建设一支爱党报国、敬业奉献、具有突出技术创新能力、善于解决复杂工程问题的工程师队伍。

　　培养卓越工程师后备人才是高等工程教育的重要使命。近年来，以深化工程硕博士产教融合培养改革为切入点，国家卓越工程师学院建设扎实推进，目前已分两批支持24所工科特色鲜明的大学与8家中央企业建设了32个学院。

　　在制造强国建设中，国家卓越工程师学院怎样调动高校和企业的积极性，创新人才培养模式，推进高水平科技自立自强？本期教育版，我们关注几所高校的探索实践。

　　——编  者

　　

　　瞄准“真问题”

　　聚焦关键领域、核心技术

　　进入浙江大学国家卓越工程师学院学习后，2022级硕士研究生王尊博有一个深切的感受——做科研，要瞄准关键领域和核心技术。

　　“从招生开始，我们就与其他学院有所区别，不是按照专业类别划分，而是采用项目制方式。”王尊博说，“比如，我的项目培养方向是智慧能源，这一方向是学校与企业联合制定的。班上有28名同学，分别来自动力工程、电气工程、控制工程、新一代电子信息技术等领域，虽然学科背景不同，但科研的主攻目标是一致的。”

　　回想起报考国家卓越工程师学院的那场面试，王尊博形容“很特别”，因为面试官不仅有浙大的老师，还有不少企业专家。“企业专家的关注点往往在技术应用层面，这就要求我们聚焦现实需求，在实践中把握‘真问题’。”

　　在浙江大学，项目制成为国家卓越工程师学院建设的一种有效载体。据了解，项目制培养模式面向航空制造、集成电路、智慧能源等领域，招收跨专业类别研究生。每个项目由首席专家依托所承担的国家科技重大专项、重点工程项目和企业重大横向课题在全校范围遴选导师团队，在联合研发攻关的企业选聘总工程师和行业导师团队，将人才培养融合于核心技术攻关实践之中。

　　聚焦国家战略急需、围绕关键领域统筹布局，是国家卓越工程师学院的鲜明特征。近年来，立足院校特色和优势学科，协同行业领域龙头企业，工程硕博士有组织联合培养的新范式逐步构建。比如，为服务重庆智能网联汽车和机器人应用创新产业，重庆大学加快建设电机与控制、智能芯片、人工智能等共性技术实验室。

　　我国高等教育快速发展，培育出世界上体量最大的工程人才队伍，但总体来看，关键领域高层次人才数量不足、科研任务与工程能力培养脱节等问题依然存在。基于此，教育部相关负责人表示，要准确把握卓越工程师培养的战略意义，全力落实卓越工程师培养各项任务。

　　推进“做中学”

　　解决工程技术人才培养与生产实践脱节的问题

　　“欢迎你，未来的卓越工程师！”回忆起入学时在校园中看到的标语，北京航空航天大学国家卓越工程师学院2022级博士研究生徐祥博依然心潮澎湃。2023年8月，徐祥博在校内结束了1年的专业课程学习，进入沈阳飞机设计研究所，开启为期3年的企业实践。

　　“能够直接接触国家重大工程项目，我感觉很骄傲，也很幸运。”徐祥博说，“在学校，我学习了基础的工科知识，锻炼了严谨的逻辑思维。在企业，我了解了专业前沿技术和发展现状，拓宽了学术和工程视野。校企导师的联合指导让我受益匪浅。”

　　工程的创造性、综合性、实践性特点决定了高质量工程人才培养必须走出学校，融入产业实际。怎样突破工程硕博士培养中产教脱节的难点？怎样解决研究和应用“两张皮”问题？

　　北京航空航天大学研究生院常务副院长吴江浩介绍，学校大力建设国家卓越工程师学院，更加注重学生在企培养，把更多学时安排在工程实践中。积极布局建设一批参考企业级别的仿真环境及工程技术实践平台，支持学生进入高水平科研团队。

　　此外，该校针对工学交替培养特点和领域特色，制定了产教融合培养方案，并联合其他高校和企业共同发起成立中国卓越工程师培养联合体，构建了以家国情怀与职业素养、工程知识与创新实践能力、领导管理与持续改进能力、终身学习与全球胜任力4个维度为核心的卓越工程师培养通用能力标准。

　　近年来，各高校国家卓越工程师学院依托校企合作项目，指导学生制订专业实践计划，切实推进“做中学”的工学交替培养模式。比如，清华大学面向专项试点企业广泛征集项目，组建包含400余个课题的专项校企联合培养科研项目库，依据关键领域能力需求，为学生进行项目匹配。目前，国家卓越工程师学院首批工程硕博士已进入企业实践培养阶段。

　　“做好学生入企转段工作，是当前一项工作重点。”教育部相关负责人表示，要在管理层面做到学校管理部门与企业合作机制不断线，在教师层面做到校企双导师联系不断线，在导学关系层面做到师生联系不断线，切实解决工程技术人才培养与生产实践脱节的突出问题，提高培养质量。

　　加强“系统性”

　　全链条标准体系建设逐步完善

　　面向工程领域的难点问题，哈尔滨工业大学国家卓越工程师学院2022级硕士研究生焦源博将在企业完成自己的研究课题。真实的工程实践场景，让焦源博觉得充满挑战，也更有干劲。

　　“在硕士学位申请时，学校没有把发表学术论文作为强制性要求，而是鼓励我们多参加工程实践项目。比如，研究成果能够支撑重大工程项目的设计方案和论证报告，或是与学位论文相关的发明专利，参与制定国家或行业标准等，都是重要的评价标准。”焦源博说，这给了他们更多自由发展、探索创新的空间。

　　深化评价改革，是国家卓越工程师学院创新发展的必答题。哈尔滨工业大学研究生院副院长宗影影表示，专业学位论文要强化应用导向，逐步建立符合工程硕博士特点的毕业及学位评定标准。此外，在学生实践过程的监管、课题进展情况的掌握、研究成果的统计、入企实践学分的获取等方面，也要继续出台管理办法，以贴近工程硕博士人才成长实际。

　　加强卓越工程师培养是一项系统工程。目前，国家卓越工程师学院全链条标准体系建设逐步完善，中国特色、世界水平的卓越工程师培养模式正在形成——

　　课程教材方面，对应关键领域，由院士、行业总师等一流科学家和工程师领衔，组建专家团队，校企协同建设一批高阶性、前沿性、交叉性、挑战性的核心课程，首批18门课程建设完成并发布。

　　导师队伍方面，努力扭转工科教师理科化、纯学术化、脱离工程实践、唯论文倾向，要求高校导师具有较高的工程专业技术水平、有一定的工程实践经历；企业导师担任重要工程或科研项目、子项目负责人，且仍在工程技术或科研一线工作。

　　…………

　　“我们将在区域产业活跃、教育科技资源富集的地区，依托有条件的高校和央企，部署建设第三批国家卓越工程师学院，2025年前合计建设50家左右。”教育部相关负责人表示，要推动相关部门在税费减免、企业导师激励、工程师职称人事制度改革等方面加大支持力度，保障卓越工程师培养改革行稳致远。

　　

　　版式设计：张丹峰

　　《 人民日报 》（ 2024年01月28日 05 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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