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山东中医药大学以“双转”促“双创”教育开花结果

2024年01月10日08:33 | 来源：科技日报
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原标题：山东中医药大学以“双转”促“双创”教育开花结果

近日，在中国国际大学生创新大赛（以下简称国创赛）全国总决赛上，山东中医药大学（以下简称山中医）斩获一金、一银、四铜，获奖数量与获奖质量均创新高。而这枚金牌，是由山中医临床博士马英杰与其他5位同学合作夺得的。

这届赛事共有来自国内外151个国家和地区的421万个项目参赛，423个项目获得金奖，是名副其实的“万里挑一”。

“中药治疗子宫内膜性不孕”是马英杰等人的参赛项目。

2007年—2020年间，我国不孕发病率已从12%升至18%，且还有上升的趋势。这一数据来自《柳叶刀中国妇幼健康特邀重大报告》。在马英杰看来，子宫内膜相当于孕育生命的土壤，内膜受损会严重影响胚胎的着床生长，增加不孕率。而且子宫内膜受损后极难恢复，现有治疗手段疗效欠佳。中药可改善子宫内膜，但仍存在生物利用度低、治疗周期长等问题。

自2016年起，该项目团队在指导老师帮助下，研发出多种专门用于治疗不孕症的中药复方。

“从实验室到临床，从临床到产业，我们经历了全方位的考验。”马英杰说，“我们的任务是开发一种新的中药，有效改善不孕症患者的子宫内膜条件。但由于实验具有高精确度和重复性，往往存在着失败的风险。”

从失败中吸取教训，不断调整研究方法，该团队通过普靶筛查—靶向定量—药物验证的路径与方法，找出中药改善子宫内膜的代谢通路和关键靶点，并经过上千次配比实验，最终才使得中药复方达到最优化状态。

山中医教授孙振高认为，这个项目能够拿下金牌，其中最重要的一点是，山中医持续把创新创业教育融入人才培养全过程，培养了一支具有“敢闯会创”精神的学生队伍。

从内部海选到国创赛总决赛，山中医针对晋级项目组织开展了50余场专项指导。金牌项目的核心成员之一、山中医学生马茹说：“我们参加了50余次培训，专家提出的意见改变了我们的思维方式。我们认识到创业需要‘抓人、抓钱、抓方向’，明白了商业模式、盈利模式，更了解到了国家中医药发展的各种好政策……”

作为领队，山中医副校长张玉龙坐镇比赛现场支持学生参赛。他认为：“我们应该鼓励并支持更多像马英杰这样的学生，将他们的科研成果推向市场。同时，我们也应加强教育内容与产业实际需求的对接，更新教学方法和课程设置，为学生提供更多实际操作和实习机会；建立更多的校企合作平台，促进学术成果与市场需求的有效对接。”

作为全国中医药院校之一，山中医继2018年在国创赛上获得第一个金奖后，两年之内又连续获得两块国创赛金牌。山中医党委书记张立祥认为，这是学校积极转变中医药办学理念、转化中医药办学资源，以“双转”促“双创”的成功。未来，学校将进一步打通教育链、人才链、创新链和产业链壁垒，让更多实验室的成果在市场中落地生根、开花结果。

“你们的创新创业教育对全国中医药院校具有引领和示范作用。”中国工程院院士张伯礼如此评价山中医的双创教育。创新创业，已成为山中医的一张王牌。山中医作为全国创新创业典型经验高校，已入选教育部创新创业教育典型案例。

（记者 王延斌）

(责编：郝孟佳、李昉)

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