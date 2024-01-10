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南京工业大学：在大型比赛中强化学生创新能力

2024年01月10日08:32 | 来源：科技日报
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原标题：南京工业大学：在大型比赛中强化学生创新能力

输入指令，农业机器人找到目标采摘物位置、识别采摘物种类，并精确地抓取目标放至收集器中。参赛团队在指定时间内采摘的目标物越多，得分越高……

上述有趣的一幕，发生在近日于南京工业大学举行的2023年iCAN未来农业机器人挑战赛全国总决赛现场。总决赛上，南京工业大学计算机与信息工程学院（人工智能学院）老师郭天文、武晓光、高路、徐斌、崔行悦等指导的3支队伍均获得大赛一等奖。

“iCAN大学生创新创业大赛，开辟了未来农业机器人挑战赛这一赛道，旨在吸引和培养更多的青年人才参与到农业科技创新中来，促进农业现代化和可持续发展。”iCAN大学生创新创业大赛组委会代表夏金威介绍，本次大赛以未来农业采摘为主题，覆盖机器人设计、开发应用、装调维护等方面，重在考察选手在机器人开发、智能交互、编程调试、团队协作等方面的综合能力。

本次大赛的采摘目标物为不同颜色的小型塑料葫芦。小型塑料葫芦被竖直悬挂在木板上。参赛团队通过ROS操作系统建立比赛地图和导航界面，并在地图上标出目标位置，配合摄像头和嵌入式系统可以快速、精准识别所需要的目标采摘物。

“这就和我们平时玩的抓娃娃一样，只有让机器人运行到指定位置，机械臂才能准确抓到目标采摘物。”南京工业大学学生王宇冉介绍，在前期机器人设计过程中，他们将平时所学的模式识别、控制原理等专业知识融入实践。iCAN未来农业机器人挑战赛既检验了他们的基本功，也提升了他们的实践操作能力。

“通过这次比赛，我们不仅完成了对激光导航的学习，对地图建模和智能避障也有了深入的认知。最终，我们在规定时间内抓取目标采摘物4次，获得一等奖。”南京工业大学学生沙书杰说。

“比赛对老师和学生而言，都是一个学习的过程。作为老师，我们要进一步思考如何有效提升学生运用专业知识进行创新研发，进而实践应用的能力。”郭天文表示。

“一直以来，学校不断构建课程教学、实践实训、学科竞赛完整体系，强化对学生创新创业能力的培养。我们积极组织大型比赛，真正做到以赛促教、以赛促学、以赛促改。”南京工业大学副校长陆伟东介绍，总决赛共有来自全国24所高校的47支队伍、300余名师生比拼交流。

（通讯员 韦 玮 记者 金 凤）

(责编：郝孟佳、李昉)

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