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厦门大学：让人才尽展其才

2024年01月10日08:25 | 来源：光明日报
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原标题：让人才尽展其才

日前，来自全球20个国家和地区的近400名优秀青年学者齐聚“云端”，共同参加厦门大学“南强青年学者论坛”。这一每年举办的论坛，已经成为海内外青年才俊了解厦大、走进厦大的重要窗口。

近年来，厦大坚持党管人才原则，实施人才强校战略，深化人事制度改革，以高质量的人才人事工作推动学校内涵式高质量发展，让人才尽展其才。

2019年6月，厦门大学成立党委人才工作领导小组和党委人才工作办公室，形成一个“人才工作领导小组定期集体研究、集中部署”的人才发展工作机制和“学校党委牵头抓总、多个职能部门主建、学院党政推进落实、党支部引领关怀”的人才工作新局面。

不久前，厦大团簇化学教师团队入选第二批“全国高校黄大年式教师团队”名单。这支会聚了院士、国家杰青等一批国家高层次人才的教师团队，数十年来，将立德树人、突破创新、团结合作的优良传统代代相传。2019年以来，厦大共有1个集体获全国教育系统先进集体、1个家庭获全国首批教育世家、1位教师荣获“杰出教学奖”……

近五年，厦大通过大力实施“新时代卓越人才体系”，聚焦国家、区域发展战略重点和学校学科发展布局，实行“1（科技领军人才）+1（青年拔尖人才）+1（团队支撑人才）”以才引才政策，发动学科带头人等参与荐才，创新“南强青年学者论坛”举办模式，精准吸引优秀人才。在该体系下，厦大吸引了海内外高层次人才200余人，其中科技领军人才、学科带头人20余人，越来越多的高层次人才正在向厦大集聚。

2020年获“中国化学会青年化学奖”、2021年成为“国家杰出青年科学基金获得者”，厦大化学化工学院青年教师汪骋的快速成长离不开学校的政策支持与团队成员的帮助。这五年，厦大累计新聘专任教师近640人，专任教师中取得博士学位人员比例增至88.9%，新增包含2位两院院士在内的近200位国家级人才，学校高层次人才队伍规模超过400人。

（记者 马跃华 通讯员 曾文萃）

(责编：李昉、郝孟佳)

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