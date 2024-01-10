本报记者 王云娜

金塘小学的课堂。

学生在上课。

老师带着学生们一起阅读。

以上图片均为周秋燕摄（人民视觉）

中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》提出，办好必要的乡村小规模学校。

近年来，“撤点并校”优化了学校布局，集中了办学力量，但仍有部分乡村小规模学校在方便偏远地区学生入学、减轻家庭经济负担等方面发挥着重要作用。

办好必要的乡村小规模学校，对于切实提高农村教育质量、推动义务教育优质均衡发展、建设教育强国具有重要意义。

——编 者

早上6点50分，啾啾鸟鸣唤醒了刚读小学一年级的陈嘉霖。他一骨碌爬起来，穿衣洗漱，吃上一碗热气腾腾的米粉，便跟随四年级的哥哥陈子健一道上学去了。

平坦的柏油路顺着半山腰蜿蜒，兄弟俩走得欢快，沿途不时有小伙伴加入进来。不一会儿，这群小学生就到达了位于村口的金塘小学，教师们正在校门口迎接。

金塘小学是湖南湘江新区莲花镇云集村的村小。学校有6个年级，每个年级一个班，共有48名学生和9名教师，属于乡村小规模学校。

办好必要的乡村小规模学校，是义务教育优质均衡发展的重要一环。近年来，金塘小学持续探索，通过建强支教队伍、发挥小班教学优势、盘活社会资源、优化办学条件等方式，不断提升教育教学水平，实现了从“小而弱”到“优而美”。

学校是“撤”是“留”？

多方考量抉择，倾听村民呼声

“有哥哥领着，路上还有村里的孩子做伴，我很放心。”陈嘉霖和陈子健的母亲钟添花说。

10年前，钟添花生下子健后，便不再外出务工，留在家里照顾老人和小孩。

“若没有村小，我们只能把孩子送到镇上读小学。去镇上的路单程就有八九公里，每天来回接送费时费力。”钟添花说，如果在镇上上学，最可行的办法就是租房陪读，但一年的房租再加上吃穿用度，会增加家庭经济负担；此外，家里还有老人需要照顾，顾了这头就顾不上那头。

钟添花家的情况，并不是个例。云集村与长沙市宁乡市、湘潭市雨湖区交界，离长沙市区较远。村里共有1427户4000多人，一部分经济条件较好的村民在市区购房安家，但仍有部分村民生活在这里，依然渴求在家门口接受优质教育。

金塘小学创办于上世纪70年代，最多时全校曾有三四百名学生。到了2015年，学生人数约100人。金塘小学是否还有办下去的必要？这一问题，成为当地教育部门关注的重点。

当时，村小生源减少，在湖南各地不同程度出现。2016年，湖南省教育厅印发《关于进一步规范农村义务教育学校布局调整的意见》，进一步规范农村义务教育学校布局调整工作，要求各地严格按程序进行学校布局规划、撤并与恢复。当年5月，为了进一步集中办学力量、优化教育资源、提高教育质量，新一轮农村义务教育学校布局展开调整。莲花镇中心学校作为辖区内教学管理服务机构，专门对镇里的农村学校开展了多次深入调研。

学校是撤还是留，要充分尊重村民意愿和实际需求。走访云集村时，莲花镇中心学校校长李双全发现，保留金塘小学的呼声十分强烈。

“学校不能撤并，我们想让孩子们在家门口读书！”钟添花记得，当得知金塘小学有可能被撤掉，很多村民都找到调研人员和村干部，反映自己的心声。

李双全介绍，调研发现，金塘小学所在的云集村位置比较偏僻，若是该校被撤掉，孩子们的上学成本会提高不少。同时，如果村里学生全都在莲花镇就读，镇上小学的校园面积和教学设施也难以满足需求，而金塘小学原本的教学楼和教学装备又闲置浪费了。

答案渐渐清晰了起来。调研结束，按有关程序报批同意后，莲花镇“撤点并校”正式启动。除了4所可被莲花镇中心小学辐射的村小外，其他6所村小保留并继续办学，其中两所为乡村小规模学校，金塘小学就是其中之一。

怎样从“弱”到“强”？

建强支教队伍，发挥小班优势

这学期，陈子健所在的四年级班迎来了新班主任易婷。此前的班主任欧阳倩丹结束了两年支教，回到原单位岳麓区第一小学。

两年前来到这个班时，欧阳老师教授英语、语文两门课程。为了让班里的学生们增加阅读量，每天午休后，她都会在教室里陪孩子们至少阅读20分钟。由于班上仅有10名学生，语文课上，全班同学都会轮流上台分享阅读感悟。

一段时间后，学生们的语文基础更牢固，学习兴趣也提升了。以前，陈子健在课上回答问题都会紧张得不敢抬头，现在他已经能落落大方地清晰表达，自信洋溢在脸上。

班主任换了人，如何保证教学质量？学生们又能否适应？

过去几年，身为学校教导主任的易婷和全校四五十名学生朝夕相处，本来就对四年级班的情况非常熟悉。成为班主任前的暑假，易婷到班上每一个孩子家里做家访，更详细地了解孩子们的家庭状况以及家庭教育方法。开学后，她为孩子们量身定制了教学计划，因材施教。

“这学期我们延续了欧阳倩丹老师的一些好做法，并利用小班教学的优势设计课堂活动和教学方法，引导每个孩子积极开动脑筋，激发他们的学习热情。”易婷说，在课堂上，她尽量用提问、对话替代长时间的知识讲授，学生们也都有充分展现自我的机会。

2020年，《湖南省人民政府办公厅关于进一步加强乡村小规模学校建设和管理的意见》发布，提出深化教学改革，发挥小班教学优势，采用更加灵活的教育教学方式，加强个性化教学和针对性辅导，提高乡村小规模学校育人水平。

“和城区学校相比，乡村小规模学校的班级更像为学生‘开小灶’。”易婷说，对教师来说，也能够更从容地掌握班上学生的情况，合理安排教学内容。

如今，金塘小学的9名教师中，有2名本校教师、7名支教教师。其中，区级骨干教师2人。

师资力量，是提高教学质量的关键。在湘江新区，支教教师成为补齐乡村小规模学校师资短板的生力军。

“每一名前往乡村学校支教的教师，都经过了层层选拔，优中选优。”湘江新区教育局基础教育处处长李晓丽介绍，每年教育部门发布支教教师选派计划后，由教师们自行报名，其所在的学校根据教学成绩与工作表现进行评分选拔，经教育局考察通过后，获得支教资格。

湘江新区教育局明确，评定高级教师职称时，农村教育工作经历作为必要条件。前往乡村支教的教师，可以享受乡村人才津贴和乡镇工作补贴。教师节表彰项目单独设立乡村教育奖，对在农村支教的优秀教师给予充分肯定。

李晓丽告诉记者，为了让支教教师更加适应乡村教学特点，教育局每年都会对他们进行培训。湘江新区各乡镇的中心校还安排青年教师与支教教师开展结对帮扶活动，同支教教师分享经验，更好地保证教学质量。

在师生们的共同努力下，金塘小学的“软实力”不断增强。湘江新区教育局每年对下属各中小学校、幼儿园进行年度绩效考核，考核教育教学活动等。在2022年度考核中，金塘小学荣获一等奖，当年获得一等奖学校的占比为30%。

如何既“优”又“美”？

改善校园环境，优化办学条件

阳光穿过树枝，体育课上，陈子健和同学们尽情地在色彩明快的塑胶运动场上奔跑、投篮。平时文静的班长黄姝晴也加入进来，孩子们的欢笑声此起彼伏。

“以前的水泥地变成了塑胶地，弹性好又防滑，孩子运动不容易受伤。”听闻操场变了样，黄姝晴的母亲朱娜十分欣喜。

黄姝晴的姐姐黄姝雯也曾就读于金塘小学，目前在莲花镇实验中学上初三，成绩名列前茅。本来，朱娜也可以让姐妹俩在城区入读对口小学，但为了方便照顾老人，朱娜还是选择将孩子送到她们父亲曾就读的金塘小学。

“从不觉得孩子在村小上学就比在城里差。”如今，学校每年都有新变化，让朱娜更加坚定自己的选择。

湘江新区党工委、管委会十分重视改善乡村小规模学校的办学条件，每年都拿出资金逐步对学校开展提质改造。

据金塘小学原挂职校长谭明君介绍，2021年以来，金塘小学解决了许多问题，校园环境大大改善——

金塘小学的老校门前曾有一个长陡坡，因与县道相连，往来车辆较多，存在安全隐患。2021年8月，在莲花镇政府的帮助下，校园另一侧修建了新校门，孩子们上下学更安全。

2021年暑假，湘江新区教育局对金塘小学开展了信息化建设，建好专递课堂教室，完成弱电整体改造，在教室安装了教学一体机。2022年，教学楼外墙贴上了新瓷砖，教室内部的墙壁也粉刷一新，还换上了护眼灯。

有硬件做支撑，如今金塘小学有了更优质的课程。

通过专递课堂这一利用互联网授课的教学模式，孩子们能够和莲花镇中心小学以及其他城市学校的学生们共上一堂课，并与授课教师实时对话交流。专递课堂有效解决了该校专任艺体教师缺乏的问题。

同时，金塘小学还充分利用周边社会资源，引入特色课程。

长沙市中小学生素质教育实践基地岳麓营地，离金塘小学不到3公里，拥有非常丰富的课程体系。为此，谭明君曾多次上门对接，引进了粽编、泥塑等中华优秀传统文化课程以及小诗写作等创意表达课程。每周四下午，该基地的老师都会来到学校，为孩子们授课。

金塘小学的教师也结合自身特长，开办了合唱、篮球、书法及手工等社团，全方位提升孩子们的综合素质。去年9月，来自湘江新区东方红小学的老师汪鑫接替谭明君成为金塘小学挂职校长。很快，学音乐出身的她就组建起一支校园合唱团，让音乐丰富孩子们的生活。

金塘小学的变化，也为村子的发展增添了一份底气。“我们打算利用优质山林资源，打造康养产业，吸引能人回乡发展。有教育资源做后盾，年轻人才会愿意留下来，乡村全面振兴才更有活力。”云集村党总支副书记张智韬说。

目前，湘江新区共有乡村小规模学校10所。湘江新区教育局着力提升乡村小规模学校教育教学质量，吸引更多农村孩子就读。

据了解，2021、2022年两年，湖南全省停办乡村小规模学校2299所，提质改造1417所。未来，湖南将进一步规范学校停办撤并，确保适龄少年儿童就近接受义务教育权利。同时，进一步提高乡村小规模学校质量，从办学条件、师资队伍、课堂教学、教研教改等多方面入手，把更优质的教育资源带给农村偏远地区的孩子。

本期统筹：郭 玥

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2024年01月10日 04 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)