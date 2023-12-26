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中国人民大学人文经济苏州研究中心揭牌

2023年12月26日15:43 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京12月26日电 （记者郝孟佳）24日，首届人文经济苏州论坛暨中国人民大学人文经济苏州研究中心揭牌仪式在中国人民大学苏州校区举行，来自全国多个领域的40余位著名专家学者展开学术对话和交流。

中国人民大学党委书记张东刚指出，中国人民大学和苏州市携手率先开展人文经济研究，是进一步深化校地合作、谱写“强富美高”苏州现代化建设新篇章的生动实践。双方将共同打造追踪党的创新理论苏州实践的研究基地、推进人文经济创新发展的智库高地、建构人文经济中国自主知识体系的创新平台，聚力推进中国式现代化苏州新实践，书写人文经济发展新篇章。

江苏省委常委、苏州市委书记刘小涛表示，中国人民大学人文经济苏州研究中心的成立，是校地深入践行人文经济学、推动双向奔赴的创新举措。相信以苏州推进中国式现代化实践为样本，依托中国人民大学学科优势、智库优势，必将形成更多高质量研究成果。

据悉，中国人民大学人文经济苏州研究中心成立后，将积极开展“苏州人文经济研究”项目，科学系统地研究阐释“人文经济学”的理论内涵和苏州人文经济的实践经验。

(责编：李昉、熊旭)

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