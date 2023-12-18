人民网北京12月18日电 （记者郝孟佳）近日，“学研训用—骨干教师”培养项目工作展示会小学会场在芳草地国际学校富力分校召开。会议展示了芳草地国际学校富力分校通过文化引领、学术引导、专业促进等方式培养骨干教师的成果。

会议现场。学校供图

芳草地国际学校富力分校校长岳文成在致辞中表示，真正撬动教育改革，推动改革的支点是教师，教师也是学校实现办学目标的关键。

岳文成介绍，学校非常重视教师专业发展工作，专门成立了“青年教师发展研究院”，研究并开发教师培养课程体系与评价标准，激发骨干教师更好地发挥立德树人、教书育人的示范引领作用。

在课堂教学展示环节，学校共有语文、数学、英语、音乐、美术、体育、科学等7个学科的19位骨干教师进行了教学展示。

北京教育学院副院长汤丰林认为，教师要找好教学的规律与范式，让学生站在课堂的中心，让学生体验课堂、享受课堂，在课堂中建构知识，最终实现学生的成长与教师专业的发展。“希望有更多的教师能够成为脑中有山水的学术型教师、心中有山水的思想型教师以及意中有山水的精神型教师。”

据悉，本次会议由北京市朝阳区教师发展学院、芳草地国际学校富力分校联合主办，会议旨在以“学研训用”研修模式，大力促进骨干教师队伍建设，通过推动骨干教师的专业发展，充分发挥骨干教师引领、示范和辐射作用，进而促进学校教师队伍的整体优化，加快课堂教学改革、打造高效课堂，促进教师队伍的专业成长。

(责编：李昉、熊旭)