原标题：2023世界慕课与在线教育大会召开

记者16日从教育部获悉，以“人工智能驱动下的未来大学和教育重构”为主题的2023世界慕课与在线教育大会14日至16日在意大利米兰召开。

中国教育部副部长吴岩在发言中表示，希望与世界各国携手行动，共同把握和适应数字变革时代新要求，充分利用数字技术推动新变革，改变学生学习、改变教师教学、改变教育治理、改变教育生态，共同为打造更加充满活力、更加包容、更有质量的未来高等教育作出新的贡献。

联合国教科文组织教育助理总干事斯蒂芬妮亚·贾尼尼在致辞中指出，世界慕课与在线教育联盟自2020年成立以来，一直是联合国教科文组织的重要合作伙伴，希望能够与各高校以及来自全球的专家学者共同探索教育领域的创新解决方案。

会上，联盟主席特别代表清华大学副校长杨斌及米兰理工大学副校长朱利亚诺·诺奇共同发布《无限的可能——世界高等教育数字化发展报告（2023）》和《世界高等教育数字化发展指数（2023）》。报告由来自全球36所高校、机构的近130位专家共同编写，汇聚了全球专家学者对未来高等教育数字化发展的思考。指数包括数字化育人、数字化办学、数字化管理、数字化保障4个一级指标，10个二级指标和18个具体测量指标，以反映全球各国高等教育数字化发展进程、态势及水平。

会上还宣布英国未来学习（FutureLearn）平台、印度尼西亚网络教育学院、墨西哥国立自治大学三个单位作为新成员加入世界慕课与在线教育联盟。本次会议由世界慕课与在线教育联盟和联合国教科文组织教育信息技术研究所联合主办，清华大学、米兰理工大学共同承办。（记者晋浩天）

(责编：李昉、李依环)