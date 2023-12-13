“留·在上海”第四届全球留学人员创新创业大赛颁奖仪式现场。

本报北京电 （记者孙亚慧）上海市人力资源和社会保障局主办的2023“留·在上海”全球留学人才及项目交流大会暨第四届“留·在上海”全球留学人员创新创业大赛颁奖活动于近日举行，活动现场，上海市政府一网通办平台“随申办”正式启用“留学人员服务专区”。

据上海市人社局相关负责人介绍，近年来，上海持续发力推进留学人员工作，形成了以“留·在上海”为主线，以“一会（全球留学人才及项目交流大会）、一赛（全球留学人员创新创业大赛）、一园（留学人员创业园）和一项目（白玉兰人才计划浦江项目）”为核心的引才聚才工作格局。

数据显示，近5年来，上海累计引进留学人员已超过13.5万人。目前来沪工作创业的留学人员超过30万人，留学人员创办企业多达6000余家，一些海归人才成长为院士、科学家、知名企业家等。

值得一提的是，今年的留学人员创新创业大赛将海外赛区拓展至7个，从全球征集了300多个优秀创业项目，较往年有大幅提升。参赛者既有来自哈佛大学、耶鲁大学、多伦多大学、帝国理工学院等海外知名院校的毕业生，也有深耕人工智能、大数据、新材料等专业领域多年的创业者，呈现出学历高、年纪轻、全球化的特点。经过3个多月的激烈角逐，最终10余个优胜项目脱颖而出，不仅获得“浦江项目”的直进资助资格，也可以直接参加明年的“海聚英才”全球创新创业大赛。

(责编：郝孟佳、孙竞)