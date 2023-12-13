人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

上海5年引进超13.5万海归

2023年12月13日08:44 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　“留·在上海”第四届全球留学人员创新创业大赛颁奖仪式现场。

　　本报北京电  （记者孙亚慧）上海市人力资源和社会保障局主办的2023“留·在上海”全球留学人才及项目交流大会暨第四届“留·在上海”全球留学人员创新创业大赛颁奖活动于近日举行，活动现场，上海市政府一网通办平台“随申办”正式启用“留学人员服务专区”。

　　据上海市人社局相关负责人介绍，近年来，上海持续发力推进留学人员工作，形成了以“留·在上海”为主线，以“一会（全球留学人才及项目交流大会）、一赛（全球留学人员创新创业大赛）、一园（留学人员创业园）和一项目（白玉兰人才计划浦江项目）”为核心的引才聚才工作格局。

　　数据显示，近5年来，上海累计引进留学人员已超过13.5万人。目前来沪工作创业的留学人员超过30万人，留学人员创办企业多达6000余家，一些海归人才成长为院士、科学家、知名企业家等。

　　值得一提的是，今年的留学人员创新创业大赛将海外赛区拓展至7个，从全球征集了300多个优秀创业项目，较往年有大幅提升。参赛者既有来自哈佛大学、耶鲁大学、多伦多大学、帝国理工学院等海外知名院校的毕业生，也有深耕人工智能、大数据、新材料等专业领域多年的创业者，呈现出学历高、年纪轻、全球化的特点。经过3个多月的激烈角逐，最终10余个优胜项目脱颖而出，不仅获得“浦江项目”的直进资助资格，也可以直接参加明年的“海聚英才”全球创新创业大赛。

(责编：郝孟佳、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部