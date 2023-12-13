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一方砚台 三代坚守

孙亚慧 王 威
2023年12月13日08:44 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　蔺霄鳞在雕刻澄泥砚。

　　绛州澄泥砚制作技艺省级代表性传承人蔺涛（左）指导儿子蔺霄鳞处理澄泥砚雕刻的细节。

　　澄泥砚。

　　蔺霄鳞对澄泥砚进行完善。
　　照片均由新华社记者 杨晨光摄

　　澄泥砚，兴盛于唐宋，迄今已有千余年历史。从唐代起，端砚、歙砚、洮河砚和澄泥砚被并称为“四大名砚”。

　　对于识砚的行家来说，澄泥砚观似碧玉，叩之有金石之声，用则腻而不滑，发墨快、不伤毫，以山西绛州的澄泥砚为主要代表。如今，传承重任落到了新绛县90后海归蔺霄麟的身上，他曾在韩国留学，专攻现代陶瓷工艺，是绛州澄泥砚的第三代传承人。如何让“老物件”赢得更多年轻消费者的青睐，是他在传承技艺中考虑的重要方面。

　　

　　海外留学博采众长

　　2011年，蔺霄麟前往韩国首尔国民大学读书，学习陶瓷工业的同时，他还选修了玻璃工业、金属工艺等课程。其留学目的很明确——博采众长，为毕业回国后做好陶砚的传承储备更多知识。

　　在蔺霄麟就读的陶瓷专业中，学校围绕陶瓷的传统与现代风格、技术与实操等方面来系统组织课程，培养学生的实践技能。8年的海外时光里，蔺霄麟拿出大量时间来研究陶瓷的现代工艺革新。他逐渐萌生出这样一个想法：“既然陶瓷可以同其他工艺相结合，那澄泥砚为什么不试试呢？”带着这个念头，2019年毕业后，蔺霄麟立刻回到了国内。他跃跃欲试，想要将现代技艺与传统设计相结合，创作出更加多元化的作品。

　　澄泥砚制作工艺于明末清初失传。蔺霄麟的祖父蔺永茂和父亲蔺涛，为了让失传数百年的绛州澄泥砚重见天日，多方搜集资料，多年反复试验，终于复原了澄泥砚的生产工艺。

　　选泥、采泥、澄清、过滤、陈腐、做坯、阴干、雕刻、打磨、烧制、精修……10余道主要工序，历时近1年，砚台成品率却只有30%左右。光看到这一组数据，就会让许多初学者望而却步。蔺霄麟虽年龄不大，但与绛州澄泥砚接触的时间却比同龄人多得多，他从小就对这些工序耳濡目染，也生出了迎难而上的勇气。

　　蔺霄麟回国后的第一套作品是“福禄双全”砚。这是一对圆形砚台，整个造型是笑容可掬的猪首，环饰三层浮雕，线条虚实结合，圆润喜庆。据蔺霄麟介绍，“福禄双全”砚中，白色代表女性，以云纹和双蝠作为主要元素，有双福临门的寓意；深色代表男性，以水纹和元宝作为主要元素，是财源不断的寓意。这套“福禄双全”砚和另一套作品“草堂松风”砚分别获得山西省文化产业博览交易会“神工杯”工艺美术精品奖金奖和铜奖，自此开启了他的澄泥砚创作之路。

　　烧出“豆沙绿”

　　录制电视节目《非遗里的中国》时，故宫博物院原院长单霁翔曾拿着蔺霄麟烧制的一方砚台说：“豆沙绿特别难烧，这非常难得。”

　　“豆沙绿是父辈们30多年来一直在尝试的颜色。这些年，他们不知道烧了多少口窑，但只成功了三四方。”蔺霄麟回忆说，每次试烧，都会把砚台放在窑的各个方位，砚台所在的位置不同，感受到的窑内温度也不一样，烧制出来的颜色大不相同。一次、两次、三次……有时烧制出来的砚台成品率甚至是零，在窑外都能听到砚台破碎的声音。有时拿出来，初看完好无损，细看又发现有非常细小的裂缝，也只能作废。每当遇到这种情况，蔺霄麟都会反思：“哪道工序没有做到精益求精？”他沉浸于每道工序之中。

　　“觉得难吗？”有人这样问他。

　　“有时确实会觉得无奈，但我从没想过放弃，因为我的祖父和父亲就是这么过来的。”蔺霄麟笑着说。小时候，他总能看到父辈们不分酷暑严寒，沿汾河谷地来回寻找更合适的澄泥河床土，再将采掘来的河泥放置在一个绢制的箩中过滤上百遍。为了把握最佳火候，他们日夜不歇轮流蹲守在窑边添柴加火……

　　功夫不负有心人。终于，循着祖辈的足迹，蔺霄麟今年一口窑烧出了20余方豆沙绿砚台。“这也是柴烧的魅力，就像拆盲盒一样，你不知道每口窑会带来哪些惊喜。”蔺霄麟说。

　　仅烧制出来就完美了吗？还远远不够。蔺霄麟觉得，这些砚台的造型上还缺点什么。待剩下的工序全部打磨完后，他把自己关进了屋子，拿出一方得之不易的豆沙绿砚台开始磨新造型。“说实话，每磨一次我的心都在颤抖，砚台随时都可能破裂。”

　　凭着这种韧劲，几年来，蔺霄麟在研发的路上精益求精。2020年，蔺霄麟设计的“云水系列”砚荣获山西省首届工艺美术产业博览会金奖；2021年，他的“滴水藏海”砚荣获“金凤凰”创新产品设计大赛铜奖；2023年，他的“澄泥砚·滴水藏海砚”在新疆文化旅游产业交易博览会参展作品中荣获特等奖……

　　走进大众生活

　　如何让年轻一代喜欢上中国的优秀传统文化，让绛州澄泥砚这门独特的技艺传承下去，是蔺霄麟如今关注的焦点。

　　近年来，绛州澄泥砚的制作技艺已经很成熟，在几代人的苦心经营下，从作坊模式逐步走向企业化。在蔺霄麟看来，传统的澄泥砚产量少、价格高，多用来收藏。想让它走进大众生活，必须创新品类，更符合当代人的审美和需求。

　　为了做好澄泥砚的推广，蔺霄麟组建起自己的小团队，设计开发澄泥砚文创产品。他开了网店，通过网络直播介绍澄泥砚的历史文化与制作技艺。蔺霄麟说：“我们不仅想让大家了解泥料的选材与雕刻过程，也想在过程中让公众了解烧窑成品的不易，介绍澄泥砚鉴赏知识。更深层次来说，希望更多人能了解这背后的工匠精神。”

　　如何将传统和当下潮流结合，同时展现出简繁相融的设计风格？

　　蔺霄麟又一次开始了博采众长的尝试——广胜寺飞虹琉璃塔、龙门石、钧瓷、新安澄泥砚……这些厚重的文物古迹和非遗项目，为他提供了丰富的创作灵感。“设计一定是来源生活，而不是照搬现成图片。每当设计出现瓶颈，我就想一个人走走看看，寻找想要的元素和表现手法，来呈现自己想表达的创意”。

　　蔺霄麟开始在设计中注入更多时尚元素，开发出“玲珑”系列砚、“云水”系列砚、“一砚三用”系列等文创产品，兼具实用性和观赏性，受到年轻人青睐。他还通过调整窑内温度和氛围、砚坯摆放位置等，让烧制出的澄泥砚颜色更加丰富。

　　“我们团队不断创新，推出有颜值、有卖点的产品，希望让更多年轻人了解澄泥砚、喜爱澄泥砚”。蔺霄麟和志趣相投的年轻人一起探讨潮流，研制澄泥砚的文创产品。不局限于砚台的制作，他还陆续推出了一些周边产品，比如摆件、笔搁、印章等，简化设计元素，从而更贴近当下年轻人的审美。

　　现在，他的团队在线上已经有了固定的客源群体，年龄在20岁至40岁之间。他说，传统的非遗正被赋予当代审美内涵，重回生活。

　　如今，蔺霄麟已成为助理工艺美术师，有着国家级非遗澄泥砚制作技艺市级代表性传承人、运城市欧美同学会副会长、中国文房四宝协会会员、山西省工艺美术协会会员、运城市民间文艺家协会副会长、山西省新绛县绛州澄泥砚研制所设计总监等多个身份。“要设计制作更多有内涵、有颜值、有卖点的砚台文创产品，提升绛州澄泥砚的影响力，推动绛州澄泥砚更好地融入市场，走向普通人家，为绛州古城保护和活化利用作出新贡献。”谈到未来，年轻的传承人干劲十足。

(责编：郝孟佳、孙竞)

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