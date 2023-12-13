原标题：大模型发展带火提示词工程师新职业

人工智能（AI）提示词工程师是在AI技术快速发展中由大模型带火的新职业。据了解，目前在国内各大招聘平台上，相关职位月薪不菲。那么，此类由大模型发展而产生的新职业具有哪些特点，需要从业者具备怎样的技能？行业内部对此类新职业的需求是否会长期存在？随着大模型的进一步发展，其发展前景又是怎样的？

提示词工程师或将更加抢手

今年，百度创始人李彦宏在中关村论坛上称，未来10年，全球有50%的工作将涉及“提示词工程”。提示词工程即通过一些简单的命令或指示，让机器人完成某些任务。而下达这些指令的，正是AI提示词工程师。

“提示词工程师的出现，是与近年来生成式AI的发展和普及密切相关的。这种变革的背后是计算能力的增强与深度学习理论的快速发展。其正在日益改变众多行业，如画师、客服、翻译、程序员等职业。”近日，远望智库人工智能事业部部长、图灵机器人首席战略官谭茗洲接受科技日报记者采访时说。

有人说，如果AI模型是一种新型计算机，那么提示词工程师就是为它编程的程序员。然而，不同于一般的计算机程序，当我们希望AI去完成一项诸如“写文章”或“画一幅好看的画”这类存在模糊性的任务时，不可避免地会面临一个问题：由于存在隐含信息和背景信息，很难说出让AI一次性就能正确理解的话。这一问题即AI价值对齐问题。

“提示词的作用，就是将模糊问题用语言清晰地描述、准确地限制，以此来控制AI生成的结果。提示词工程师的工作本质上就是一个和AI沟通需求、对齐需求的过程。”神鹄开源社区创始人陈少宏指出。

AI提示词工程师需要的是与模型交互的技能。陈少宏进一步解释道，提示词工程师的主要工作就是通过不断地对话训练AI，让其能够准确理解用户的意图和需求，从而输出用户最想要的答案。

比如，在艺术领域，可以通过输入一些关键词和描述，来引导AI模型生成不同类型的艺术品和设计作品；在医疗领域，可以通过为AI模型提供大量的医疗数据和病例信息，来增加诊断和治疗的精准性。

谭茗洲说，随着AI技术广泛应用于各个领域，AI领域越来越需要拥有扎实技术和丰富经验的提示词工程师来构建、训练和优化模型，以确保模型的准确性和稳定性。未来，提示词工程师或将变得更加抢手。

增强提示能力满足特定需求

业内人士表示，提示词工程师实则集合了设计师、文案和程序员的综合技能。提示词工程师需要持续学习，才能对行业有深入的理解，为AI大模型提供完善的提示词指令，以确保其输出的结果符合人类的期待。

“当希望AI代替我们设计一个手机海报时，如果直接告诉它绘制海报，其生成的大概率不是我们想要的，需要指导和优化。”西安电子科技大学电子工程学院教授吴家骥说。

如何指导和优化提示词工程？吴家骥答道：“我们需要采用AI更能理解的语言来告诉它需要一个什么样的海报。通过语言的描述将问题限制在一个较小的、清晰的范围内，减少其中AI不知道的隐含信息与模糊内容，才能得到想要的答案。提示词工程师通过与AI的多轮对话，消除AI理解的不确定性。”

对于同一个大模型给予不同的提示词，会生成不同的结果。“背后的原因其实是提示词工程能力的差异。本质上，提示词工程是一种通过优化提示词来改进模型生成结果质量的方法。可以说，谁掌握提示词工程能力，谁就拿到激发大模型强大生成能力的钥匙。”吴家骥表示。

陈少宏指出，千万不要小看梳理与表达清楚需求的能力。提示词工程本质上是让人学会“好好说话”“换位思考”“正确提问”“举例子打比方”“准确提需求”。这种能力的培养与提升，不只是为了和AI说话，也是为了人与人之间沟通。

“要想准确地表达，最重要的是具备一种‘向下兼容’的能力，或者说换位思考的能力。”陈少宏解释说，人们需要思考并理解AI在接收这些信息时会有哪些思考，会产生怎样的结果，问题的边界是否还存在模糊，提供的信息本身是否具备模糊性。

新的“输入法”将被设计出来

“AI未来一定会提高各行各业的生产力，那么，提示词工程，或者说使用AI，一定也会成为个人就职的一项基础能力。”谭茗洲指出。

谭茗洲解释，现在有专门的人写提示词，是因为能准确描述需求。然而，根据大模型输出调整输入的人还是少有的。随着大语言模型和生成式AI时代的到来，对于提示词这样的自然语言会有更多人设计属于大语言模型时代的“输入法”，在众多工具的帮助下，人也会更容易说清自身的需求和想法，完成沟通与对齐。

陈少宏指出，我们可以看到，目前，传统模型和大模型的本质差距来源于是否具备“涌现能力”，即对新的、从未见过的任务的迁移能力。简单来说，就是对于不确定性事物的处理能力。可以相信，未来AI的创作、沟通能力会越来越强，现在存在的无法用好AI这个问题必然是阶段性的，会随着AI能力增强被逐渐解决。

然而，我们也要认识到，无论AI如何发展，有一项能力是无法被替代、属于人类独有的，那就是价值判断和对结果承担责任的能力。因为最后选择错误带来的亏损是由人类承担的，一切需要价值判断且承担结果的工作，将会变得越来越不可或缺。

吴家骥表示，未来提示词工程师这个职业应该还会长期存在。未来的提示词工程师一定是能够提供非常专业的、有价值的建议的，以咨询和企业服务为核心的专业级提示词工程师。行业需要由他们综合分析各方面因素，结合大量AI提供的结果作出最终的决策和判断。

（记者 华凌）

(责编：郝孟佳、李昉)