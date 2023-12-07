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教育部：培育和打造一批经典传承教材

2023年12月07日20:09 | 来源：新华社
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　　记者12月7日从教育部获悉，《“十四五”普通高等教育本科国家级规划教材建设实施方案》于日前印发。方案提出，推动高校对使用时间长、影响范围广、师生认可度高的优秀教材建立传承创新机制，组建老中青结合的教材建设梯队，创新编写理念，更新内容形态，培育和打造一批具有典范性、权威性、创新性的经典传承教材，不断提升经典教材的生命力和影响力。

　　根据方案，到2025年教育部“十四五”本科规划教材重点立项建设1000种左右，遴选5000种左右，加快自主知识体系与教材体系建设，着力打造中国特色、世界水平的高质量教材体系，为高等教育强国建设提供坚实支撑。

　　方案要求，要组建具有丰富教学经验的教师与顶尖学术水平的专家团队，在一些关键学科领域有组织建设一批核心教材。在新工科、新医科、新农科、新文科重点领域，特别是国家急需的战略性新兴领域和紧缺专业领域，鼓励高校联合行业产业部门、科技部门建设一批核心教材。

　　根据方案，通过认定的“十四五”规划教材可在教材封面、扉页等位置标注由教育部统一发布的“‘十四五’普通高等教育本科国家级规划教材”专用标志，标志使用期限至2030年12月31日，到期后自动失效。在标志使用期内修订的规划教材通过审核后，可继续使用专用标志至使用期结束。使用期结束后修订的规划教材不再标注专用标志。任何单位和个人不得扩大或变相扩大“十四五”规划教材专用标志使用范围，盗用、仿冒专用标志的，依法依规追究责任。自2026年1月1日起，教育部发布的“六五”至“十二五”国家级规划教材专用标志停止使用。（记者王鹏）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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