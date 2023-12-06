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2023职业教育论坛将在呼和浩特举行

2023年12月06日13:06 | 来源：人民网
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人民网北京12月6日电 （记者王鑫）以“新时代 新作为 新篇章——加快建设现代化职业教育强国”为主题的2023职业教育论坛将于12月8日在内蒙古呼和浩特市举行。论坛旨在搭建凝聚共识、互学互鉴、赋能创新的交流合作新平台，为我国职业教育高质量发展提供智力支持，营造良好的舆论氛围。

本次论坛由人民日报社指导，人民网主办，中国职业技术教育学会提供学术支持，人民网教育频道、呼和浩特市教育局、呼和浩特职业学院承办。来自全国百余所职业院校的书记校长、职业教育专家等嘉宾将聚焦职业教育领域的热点问题，围绕“拓宽学生成长成才通道推进职业教育高质量发展”“强化多跨协同高质量建设市域产教联合体”“营造良好氛围加快构建大思政育人新格局”等话题展开深入探讨，凝聚发展共识。

论坛上，人民网将发布《2022-2023学年全国职业院校产教融合创新实践情况报告》，启动2023-2024学年产教融合创新实践案例征集活动，还将举行职业院校互联网“大思政课”共建机制启动仪式、“全国融媒体行业产教融合共同体”成立仪式。呼和浩特市政府将发布职业教育高质量发展《青城宣言》。

(责编：董博识、刘凡)

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