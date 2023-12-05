2023年12月4日是我国第十个国家宪法日。围绕“大力弘扬宪法精神，建设社会主义法治文化”这一主题，首都各高校在12月1日至7日“宪法宣传周”期间，组织开展了丰富多彩的法治宣传教育活动，让宪法精神深入人心，在校园里、师生间营造了尊法、学法、守法、用法的浓厚氛围，促进了广大师生明法于心，守法于行。

传唱诵学 氛围拉满

“我宣誓，忠于中华人民共和国宪法，维护宪法权威，履行法定职责……”今年的国家宪法日恰逢周一，升旗仪式成了多所高校感悟宪法权威、坚定宪法信仰和法治信仰的鲜活课堂，师生满怀敬意“晨读宪法”，声声誓言传递出“以青春之我，助力法治建设”的信心与决心，北京航空航天大学、中国政法大学、社会科学院大学、北京外国语大学、首都经济贸易大学等高校纷纷参与其中。

北京航空航天大学师生在国家宪法日晨读宪法

中国人民大学学生热情参与普法活动

此外，《宪法伴我们成长》歌曲也在“宪法宣传周”期间响彻校园：“我们迎着朝阳，成长路上聆听宪法雄壮的声响，我们自立，我们自强，是她伴随我们成长……”师生以歌言情、以歌明志、以歌颂心，嘹亮的歌声传达出对宪法的尊崇之情。宪法诵读、歌曲传唱，铺就了宪法宣传周活动在校园中庄严而鲜活的底色，将认真学习、努力践行的氛围拉满。活动中，同学们纷纷表示，要坚定不移做宪法忠实崇尚者、忠诚维护者和积极践行者。

学术研学 共话宪法

首都高校充分发挥各校法学专业人才优势，科学设计宣传教育形式，在传统知识讲座的基础上，拓展了主题学术沙龙、学习交流座谈等多种方式，帮助师生打开学习、理解、应用宪法的更多角度，促进知识融会贯通、入脑入心。

北京理工大学组织开展“读书·文化·法律人”讲座，法学院教授担任主讲，领读宪法部分条款，并与法科生现场交流，及时解答学生疑问。北京交通大学依托“思源法学论坛”品牌活动中的“我们开讲啦”栏目，举办以宪法知识学习为主题的学术沙龙，不同法学学科方向的青年教师与学生汇聚一堂，研讨交流，互动学习。中国人民大学法学院举办宪法日主题沙龙四人谈“宪法与国际秩序”活动，北京工商大学等高校举办的法治辅导讲座和研讨活动也深受师生欢迎。干货满满的讲座与丰富深入的研讨互促互补，有效引导师生深入学习宣传宪法，弘扬宪法精神，维护宪法权威。

以赛促学 趣味普法

为使广大师生进一步提高学习兴趣，增强法律意识，投身普法实践，许多高校将竞赛元素引入宪法宣传周活动，组织开展了游园、竞猜、答题、游戏、分享等多种多样的比赛和游艺活动，为师生搭建起了解宪法的更广阔平台，帮助大家在轻松有趣的氛围里感受生活中无处不在的宪法。赛事精彩纷呈，以赛促学，效果显著。

其中，宪法知识竞赛活动参与者最为广泛。在线下，北京外国语大学以“传好接力棒，法治再起航”为主题举办的法律知识竞赛，囊括了基础知识检测、法律情景剧赏析、抢答题、思辨题等环节，兼具知识性和趣味性。在线上，北京理工大学、北京交通大学等高校举办宪法知识网络竞答活动，全天候的竞赛吸引了更多师生参与其中，大家在宪法答题、限时法条记忆、找法解题等宪法知识小游戏中比拼，潜移默化地坚定政治信仰，丰富宪法知识。

此外，中国人民大学法学院和中国人民大学青少年宪法教育研究中心还以“宪法宣传周”为契机，共同拉开了首届“全国大学生普法短视频大赛征集活动”的序幕，让微电影、微动漫、公益广告、情景短剧、原创歌曲MV等短视频作品，都成了宣传普法的有力载体，聚焦当前社会热点法律问题，简明扼要实现普法宣传。

联动共学 学用结合

今年的宪法宣传周中，首都高校师生在学法普法的同时，坚持学用结合。11月30日下午，《黄光英电信诈骗案》在对外经济贸易大学模拟法庭上演，作为“宪法宣传周”的首场演出吸引了众多师生观看，活动以模拟法庭的形式现场演绎社会热点案例的庭审过程，充分发挥了朋辈普法和校园美育的双重功效。

对外经济贸易大学上演《黄光英电信诈骗案》模拟法庭

随着“宪法宣传周”活动不断推进，各高校逐步走出校门，通过联合相关单位，送宪法进社区、进小学等方式，持续深化学习成果，不断扩大普法影响力。对外经济贸易大学走进惠新北里社区开展普法宣讲，向社区居民讲解宪法的历史、内容和意义，介绍社区居民应该享有的权利和义务，以及如何运用法律武器维护自己的权益。北京工商大学法学院青年志愿者协会成员前往良乡第二小学开展普法宣讲活动。通过演绎小品等方式，帮助小同学增强法律意识。此外，北京理工大学还通过视频会议连线，将宪法知识送到了远在甘肃省白银市靖远县的第五中学的课堂上。

北京航空航天大学法学院的同学们走进北航实验学校中学部课堂

参与“宪法宣传周”活动的师生感叹，投身到学宪法、宣传宪法的各项实践中，会发现自己的法律知识体系得到了很大程度的完善，自己也更加深刻地感受到了法律的魅力。

来源：宣教之窗

(责编：郝孟佳、熊旭)