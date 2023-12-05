揭牌仪式现场。图片来源：武汉工程大学

人民网北京12月5日电 日前，武汉工程大学（枣阳）新材料产业技术研究院揭牌仪式暨政校企项目合作签约仪式在湖北枣阳举行。

武汉工程大学党委常委、副校长吴云韬在发言中介绍了研究院建设的意义及运作模式。他指出，武汉工程大学的学科特色、科研优势与枣阳市的产业发展需求高度契合。未来将通过人才优势，推动产业链、创新链深度融合，为枣阳打造特色鲜明的创新型城市做好人才、科技支撑；为枣阳打造产业转型升级示范区，构筑国内国际双循环新发展格局作出积极贡献。

湖北省枣阳市政协主席，经开区党工委副书记、管委会主任孙襄林表示，成立新材料产业技术研究院是市委、市政府立足特色优势，围绕产业链发展，增强工业研发实力，助推产业提质增效的重要举措，也是双方精诚合作共谋发展的结晶。期待双方发挥各自优势，在新材料领域开展更加深入的合作，进一步加速科技成果转化，促进经济社会发展。

湖北省枣阳市委常委、组织部部长康丹表示，希望通过深化合作，借助武汉工程大学人才、学科、平台和科研等方面的优势，不断提升枣阳企业创新能力、核心竞争力，实现校地企互惠双赢，助力双方高质量发展。

据悉，揭牌仪式当天，武汉工程大学化学与环境工程学院与枣阳经济技术开发区签订了实习实训合作协议。5家企业与武汉工程大学（枣阳）新材料产业技术研究院签订了合作项目协议。（李依环、陈磊）

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