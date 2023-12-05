人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

国科大首届网络文化节暨“科学与艺术”电影沙龙举办

2023年12月05日14:37 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京12月5日电 （记者郝孟佳）近日，首届网络文化节暨“科学与艺术”沙龙在中国科学院大学雁栖湖校区举办。“希望通过网络文化节系列活动，旗帜鲜明地以党的创新理论来引领我们的网络空间，以弘扬科学家精神和健康向上的时代主旋律来引领我们的网络阵地。”中国科学院大学党委副书记李浩然说。

李浩然强调，“两弹一星”精神是国科大的文化根基和精神血脉，期待未来与中国科学院文联有更多合作和交流，创作更加丰富的校园文化作品，营造高品质的精神家园。

中国科学院文联主席刘剑在致辞中表示，要把中国最有影响力的科学家，特别是诸多学科领域的奠基人，用电影艺术的形式写进历史，用光影呈现给社会大众，为弘扬科学家精神、传播科学文化，做出积极的探索与贡献。

活动上，中国科学院大学宣布了首届“科马新声”优秀作品表彰决定。参加评选的20个院系及24个培养单位共报送了包括微党课、微视频、音乐和情景剧等形式的44件作品。最终，有33个作品及单位脱颖而出，分获一二三等奖及优秀作品奖、优秀组织奖。活动还现场展映了中国科学院大学马克思主义学院巴音克西克·布丽根创作的微党课《科教兴国，人才强国》、中国科学院青藏高原所刘晓倩等人创作的微视频《追梦地球之巅》两部优秀作品。

此外，《科技脊梁》系列电影短片之《何泽慧》首次在中国科学院大学展映，围绕该短片，专家与师生共同探讨了“科学与艺术”的创新融合发展。

据了解，本次活动由中国科学院大学和中国科学院文化艺术联合会共同主办，相关领域专家以及来自中国科学院大学各学院的师生代表近500人现场参与了活动。

(责编：李依环、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部