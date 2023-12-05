人民网北京12月5日电 （记者郝孟佳）近日，首届网络文化节暨“科学与艺术”沙龙在中国科学院大学雁栖湖校区举办。“希望通过网络文化节系列活动，旗帜鲜明地以党的创新理论来引领我们的网络空间，以弘扬科学家精神和健康向上的时代主旋律来引领我们的网络阵地。”中国科学院大学党委副书记李浩然说。

李浩然强调，“两弹一星”精神是国科大的文化根基和精神血脉，期待未来与中国科学院文联有更多合作和交流，创作更加丰富的校园文化作品，营造高品质的精神家园。

中国科学院文联主席刘剑在致辞中表示，要把中国最有影响力的科学家，特别是诸多学科领域的奠基人，用电影艺术的形式写进历史，用光影呈现给社会大众，为弘扬科学家精神、传播科学文化，做出积极的探索与贡献。

活动上，中国科学院大学宣布了首届“科马新声”优秀作品表彰决定。参加评选的20个院系及24个培养单位共报送了包括微党课、微视频、音乐和情景剧等形式的44件作品。最终，有33个作品及单位脱颖而出，分获一二三等奖及优秀作品奖、优秀组织奖。活动还现场展映了中国科学院大学马克思主义学院巴音克西克·布丽根创作的微党课《科教兴国，人才强国》、中国科学院青藏高原所刘晓倩等人创作的微视频《追梦地球之巅》两部优秀作品。

此外，《科技脊梁》系列电影短片之《何泽慧》首次在中国科学院大学展映，围绕该短片，专家与师生共同探讨了“科学与艺术”的创新融合发展。

据了解，本次活动由中国科学院大学和中国科学院文化艺术联合会共同主办，相关领域专家以及来自中国科学院大学各学院的师生代表近500人现场参与了活动。

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