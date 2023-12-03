原标题：“创新一定要敢于直面问题”

这些年，我们为什么越来越频繁提到创新？因为只有在原始创新上持续发力，在基础理论方法上有所突破，我们才能摆脱对国外的依赖，才能在新领域新赛道上跑出好成绩。没有“从0到1”的原创性突破，高水平科技自立自强就是无源之水、无本之木。

当前，国际科技竞争向基础研究竞争前移，开辟新领域、提出新理论、发展新方法的重大开创性原始创新，已成为国际科技竞争的制高点。唯有依靠基础研究的高质量发展，在新领域新赛道推动关键核心技术研发和颠覆性技术创新，才能确保科技自立自强的层次更深、范围更广、能级更高。

创新型人才需要哪些具体素质？在高校、科研院所、企业等不同的组织里面，对这个问题的答案是不一样的。就企业而言，创新型人才必须围绕着企业竞争力的目标去思考、去行动，要能解决来自客户的各种问题。

也就是说，企业里的科技创新人才，一定要敢于直面问题，看见问题不能绕着走，要有迎难而上、不畏艰险的态度。而且，必须有一种不解决问题、不达目的便誓不罢休的精神，要敢于突破前进道路上遇到的各种问题，敢于把“黑盒子”打开。

所谓“黑盒子”，是指从用户的观点来看一个器件或产品时，并不关心其内部构造和原理，而只关心它的功能及如何使用。对企业的科技创新人才来说，开展科研活动，必须反其道而行之，有打开“黑盒子”的勇气和好奇心。比方说，服务器生产中有许多模块可以采用第三方厂家的产品，例如CPU（中央处理器）、GPU（图形处理器）、电源、RAID（磁盘阵列）卡等，这些都是“黑盒子”。

以电源为例，要解决服务器能耗的问题，电源技术不能不懂。而且，不仅要搞懂电源技术的问题，还要把它的底层原理彻底搞明白，知道如何把电源功效跟系统设计更好结合起来。有能力把电源这个“黑盒子”打开，就可以根据自己的需要重新设计电源。当然，设计完了之后，你依然可以不自己生产，仍然交给电源厂家去做。但是，一定要把这个“黑盒子”给打开，不能让它处于未知状态，成为“卡脖子”难题。

根本固者，华实必茂。打开这些“黑盒子”以后，才能以客户需求为目标，设计有特色的服务器产品，才可能游刃有余、举一反三。持续开展这方面的创新，逐一破解“卡脖子”难题，才可能有颠覆性技术的产生，我们的企业在行业里才能不受制于人，进而在全球竞争体系中占据有利位置。

（本报记者罗旭采访整理）

(责编：李昉、李依环)