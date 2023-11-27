人民网北京11月27日电 日前，北京邮电大学举办首届“鸿雁研语”研究生党建思政工作发展研讨论坛。论坛分别围绕研究生党建、思政进科研团队和研究生导学思政三个主题组织分论坛，与会人员以问题为导向，结合工作案例展开讨论，共同探讨研究生党建思政工作的发展趋势和建设思路。

开幕式上，北京邮电大学党委书记续梅代表学校党委正式启动第二批“卓越导学示范团队”培育工作，并为团队负责人授牌，希望各团队充分发挥“头雁”效应，在营造良好导学氛围、创建良性导学关系方面起到示范带动作用。

北京邮电大学党委副书记赵纪宁介绍了学校研究生党建思政工作的主要做法和此次论坛筹备情况，希望通过举办论坛积极搭建交流平台，推动研究生党建思政工作再上新台阶。

首都师范大学党委副书记王大广在专题报告中，从加强理论学习、涵养创新志向，多维学业支持、健全创新机制，联动内外资源、搭建创新平台，丰富学术活动、营造创新氛围，选树先进典型、培养创新骨干，强化学风引领、维护创新公平等方面解读了为党和国家培养大批具有创新能力的高层次人才的实践路径。

会上，北京邮电大学党委常委、副校长王文博宣布了第二批“卓越导学示范团队”培育名单。清华大学研究生工作部部长梁君健、复旦大学研究生工作部部长陈洁分别以《坚持立德树人根本任务 开拓高校导学思政新局面》《以高质量党建引领研究生全面发展》作专题报告，就加强导学思政和研究生党建工作进行了经验分享。（孙竞、实习生萧丹妮）

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