人民网北京12月1日电 （记者孙竞）11月30日，“融合共育 护幼成长——首都学前融合教育高质量发展研讨会”在北京教育学院召开。来自北京市16个区和经开区、燕山地区的80余所幼儿园的150余位园长、教师参加了研讨会。

北京师范大学特殊教育学院院长王雁作了题为“学前融合教育推进与教师支持”的主旨报告，从学前教育发展、特殊教育发展和教师实施融合教育的准备等视角，回顾和分析了我国学前融合教育的政策和法律沿革，强调在学前融合教育环境下，教师为支持普特幼儿共同成长，应具备相应的融合教育专业素养。

首都儿科研究所研究员关宏岩从医学专业角度，对0-6岁儿童发育常见障碍进行了阐述，并强调对于特殊儿童要早发现、早干预，医育融合。

研讨会同时设三个分会场，来自高校、科研单位、幼儿园、残疾人康复机构等单位的专家学者分别围绕“首都学前融合教育政策环境与康复支持”“首都学前融合教育课程探索”以及“首都学前融合教育创新实践”等主题展开交流。

据悉，本次研讨会由北京教育学院学前教育学院、北京教育学院“3-6岁特殊儿童融合教育”科研平台、北京教育学院学前融合教育研究中心联合举办。

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