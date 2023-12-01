人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育>>本网原创

首都学前融合教育高质量发展研讨会举办

2023年12月01日20:32 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京12月1日电 （记者孙竞）11月30日，“融合共育 护幼成长——首都学前融合教育高质量发展研讨会”在北京教育学院召开。来自北京市16个区和经开区、燕山地区的80余所幼儿园的150余位园长、教师参加了研讨会。

北京师范大学特殊教育学院院长王雁作了题为“学前融合教育推进与教师支持”的主旨报告，从学前教育发展、特殊教育发展和教师实施融合教育的准备等视角，回顾和分析了我国学前融合教育的政策和法律沿革，强调在学前融合教育环境下，教师为支持普特幼儿共同成长，应具备相应的融合教育专业素养。

首都儿科研究所研究员关宏岩从医学专业角度，对0-6岁儿童发育常见障碍进行了阐述，并强调对于特殊儿童要早发现、早干预，医育融合。

研讨会同时设三个分会场，来自高校、科研单位、幼儿园、残疾人康复机构等单位的专家学者分别围绕“首都学前融合教育政策环境与康复支持”“首都学前融合教育课程探索”以及“首都学前融合教育创新实践”等主题展开交流。

据悉，本次研讨会由北京教育学院学前教育学院、北京教育学院“3-6岁特殊儿童融合教育”科研平台、北京教育学院学前融合教育研究中心联合举办。

(责编：李依环、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部