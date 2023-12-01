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湘潭大学举行孝文化传承研讨会

2023年12月01日19:21 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京12月1日电 日前，第三届全国大学生孝文化节之孝文化传承研讨会在湘潭大学举行。会上，“你‘孝’起来真好看”孝文化系列丛书新书首发。

据悉，“孝文化”系列丛书共3本，由湘潭大学出版社与校团委策划、出版。《为孝寻根》从孝文化的形成与发展、中国人的品格教养、中国人的家庭伦理、传统中国国家治理4个方面，追溯孝文化的根源；《为孝代言》主要汇编全国高校大学生孝行人物先进事迹；《为孝传书》主要汇编大学生的书信。该丛书在扬弃中凝练孝敬美德，在转化中赋予孝敬美德鲜明的时代特色，在融入中培育和践行社会主义核心价值观。

湘潭大学党委书记刘起军表示，长期以来学校高度重视孝文化建设和培育，并将其作为校园文化建设的重要内容，着力打造孝文化品牌，鼓励引导广大青年学生自觉传承孝行精神、传播孝行文化，大力营造“传孝道、守孝心、践孝行”的浓郁校园文化氛围。

刘起军指出，期待以本次活动为新契机，进一步激活中华优秀传统文化培根铸魂、启智润心之效，引导广大青年深刻体悟孝道文化的时代价值和文化内涵，努力让“百善孝为先”的传统文化基因历久弥新、世代相传。

会上，全国首届孝老爱亲模范、国化投资集团党群工作部总经理、湘潭大学校友杨怀保回顾了求学路上，照顾家人、弘扬孝道的历程，用鲜活的故事证明孝文化的重要性。中国人民大学哲学院教授肖群忠、湘潭大学马克思主义学院教授王向清分别作“孝道：美德与责任”“传承中华孝道，推进文化育人——我国农村地区孝道现状与振兴对策”的主题报告。

(责编：孙竞、熊旭)

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