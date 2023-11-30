人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

北京推进“五老助双减”及家校社共育咨询室建设工作

2023年11月30日14:59 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京11月30日电 （记者李依环）28日，“五老助双减”及家校社共育咨询室建设工作推进会在北京会议中心召开。记者了解到，北京将推进好“五老助双减”、家校社共育咨询室工作，加强“五老”队伍、教师队伍、家庭教育指导专家队伍建设，提升家庭教育指导队伍专业水平，进一步强化专业支撑，并将进一步加大经费投入。

据悉，北京教育系统关工委于2019年底启动家校社共育咨询室建设工作。截至2022年底，全市16区共建设咨询室120个，三年多以来累计开展家校社共育调查、讲座、活动、咨询9100余次。2022年9月启动开展“五老助双减”，目前共有试点单位67个。一年来，67所“五老助双减”试点校，组织300余名“五老”入校开展工作2600余次。

会上，北京教育系统关工委主任张雪对进一步推进“五老助双减”工作进行了部署。一是要充分认识“五老助双减”工作的重要性和必要性；二是抓住关键重点环节常态化推进；三是加强“五老”队伍建设；四是加强领导、统筹推进。张雪强调，要充分发挥“五老助双减”工作领导小组的作用，加强关工委与相关科室的协同、形成工作合力，加强经费保障，统筹用好市区财政经费。

北京市委教育工委委员、市教委副主任王攀指出，要落实建设教育强国的战略部署，着眼推动首都教育高质量发展，坚持首善标准，谋划推进好“五老助双减”、家校社共育咨询室工作。一是要强化组织领导，加强领导统筹、部门协同、资源整合和机制建设，进一步凝聚工作合力；二是要加强队伍建设，加强“五老”队伍、教师队伍、家庭教育指导专家队伍建设，提升家庭教育指导队伍专业水平，进一步强化专业支撑；三是要加强条件保障，对“五老助双减”、家校社共育咨询室建设提供经费支持，进一步加大经费投入；四是加强宣传引导，培育、挖掘和提炼先进典型经验，为教育改革发展营造良好的社会氛围。

(责编：李昉、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部