人民网北京11月30日电 （记者李依环）28日，“五老助双减”及家校社共育咨询室建设工作推进会在北京会议中心召开。记者了解到，北京将推进好“五老助双减”、家校社共育咨询室工作，加强“五老”队伍、教师队伍、家庭教育指导专家队伍建设，提升家庭教育指导队伍专业水平，进一步强化专业支撑，并将进一步加大经费投入。

据悉，北京教育系统关工委于2019年底启动家校社共育咨询室建设工作。截至2022年底，全市16区共建设咨询室120个，三年多以来累计开展家校社共育调查、讲座、活动、咨询9100余次。2022年9月启动开展“五老助双减”，目前共有试点单位67个。一年来，67所“五老助双减”试点校，组织300余名“五老”入校开展工作2600余次。

会上，北京教育系统关工委主任张雪对进一步推进“五老助双减”工作进行了部署。一是要充分认识“五老助双减”工作的重要性和必要性；二是抓住关键重点环节常态化推进；三是加强“五老”队伍建设；四是加强领导、统筹推进。张雪强调，要充分发挥“五老助双减”工作领导小组的作用，加强关工委与相关科室的协同、形成工作合力，加强经费保障，统筹用好市区财政经费。

北京市委教育工委委员、市教委副主任王攀指出，要落实建设教育强国的战略部署，着眼推动首都教育高质量发展，坚持首善标准，谋划推进好“五老助双减”、家校社共育咨询室工作。一是要强化组织领导，加强领导统筹、部门协同、资源整合和机制建设，进一步凝聚工作合力；二是要加强队伍建设，加强“五老”队伍、教师队伍、家庭教育指导专家队伍建设，提升家庭教育指导队伍专业水平，进一步强化专业支撑；三是要加强条件保障，对“五老助双减”、家校社共育咨询室建设提供经费支持，进一步加大经费投入；四是加强宣传引导，培育、挖掘和提炼先进典型经验，为教育改革发展营造良好的社会氛围。

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