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北京市第八十中学就地取材开发跨学科课程

2023年11月30日14:53 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京11月30日电 （记者李昉）带领学生走出课堂，利用校园里的一草一木的变化开发跨学科综合实践课程；鼓励学生积极实践，在实验和操作中加深对物理知识的理解……北京新中考改革方案公布后，随即启动了中考改革质量月大调研活动。近日，人民网记者走进北京市第八十中学的课堂，了解中考改革后学校教学的新变化。

北京市第八十中学就地取材开发跨学科课程。北京市教委供图

“现在大家可以慢慢撕开它的果皮，把果肉倒进滤网里。”“老师，面包糠要裹多少，最后要做成什么形状呢？”在北京市第八十中学的实验楼，一节以柿子果丹皮和果脯制作为主题的生物实践课程正在展开。同学们在老师的指导下有条不紊地运用着各种工具制作柿子果丹皮。据悉，这节课主要面向初一学生，考虑到学生的学习兴趣和学习能力，采用课堂讲授、演示、小组合作的方法，帮助学生更好地理解和掌握柿子加工的相关知识，提高学生的学习效果和质量。

北京市第八十中学副校长骆玉香表示，学校从学生最感兴趣的问题出发，开发综合实践课程“柿柿如意”。基于学生们提出的问题，学校汇集了劳动教育组、生物组、地理组、美术组和语文组共同研发了课程。劳动课上，介绍摘柿子的工具以及使用方法，带领学生们亲手采摘柿子；美术课上，学生们绘出美丽的柿子图，在绘画中了解柿子树、柿子叶、柿子外形特点；语文课学生们会欣赏相关诗文，感受有趣的柿子文化；地理课则追寻柿子的原产地，体会一方水土养一方人的人地协调观。生物课上，学生们会解剖柿子，探究柿子的内部结构，学会用柿子制作各种周边产品，“让学生们全方位了解柿子的相关知识。

在北京市第八十中学校长任炜东看来，新中考改革释放出孩子们更多的时间、空间以及在校的学习精力。从学校层面而言，在课程体系建设上始终要保证学生能学足、学好，对于原有的15门国家课程，学校在开齐开足的基础上不断增加其综合性和实践性，同时学校也在秋季学期开设了60多门校本选修课，满足学生们的个性化学习需求。一方面在主课学习中，把演示实验转化为了分组实验；另一方面在选修课上，学校倡导“瓶瓶罐罐做实验”，学生们可以自己设计创新实验形式，以自己喜欢的方式加深对知识的理解和把握。学校通过多种举措，变“要我学”为“我要学”，充分调动孩子们的主观能动性，从而更好地吸收消化，建构起自己的知识体系。

再有不到两个月，北京全市初中生就将迎来新中考改革后的首次期末考试。各科在考试形式上有哪些相应的新动态？任炜东表示，结合中考改革方案，学校会在区域教研部门的指导下，综合学科课程的推进，调整相关科目的考试方式和考查内容，“比如道德与法治，我们会更多结合生活里的相关议题，探索更开放的开卷考试的方式；物理学科，我们也会增加一些实验的考试项目、实验过程的记录等等。”

(责编：李昉、熊旭)

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