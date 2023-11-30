田沁鑫

艺术可以放飞想象的翅膀，但一定要脚踏坚实的大地。只有立足时代，为人民放歌，青年戏剧人才的创作才能获得不竭的灵感，作品才能获得持久的生命力

习近平总书记在文化传承发展座谈会上发表重要讲话，深入阐释“两个结合”的重大意义，指出“在五千多年中华文明深厚基础上开辟和发展中国特色社会主义，把马克思主义基本原理同中国具体实际、同中华优秀传统文化相结合是必由之路”。

新一代戏剧青年大多具有良好的教育背景，接受过专业训练，成长于大众文化繁盛的时代，视野开阔，因而作品可以有较稳定的技艺水准，也善于将戏剧与大众审美趣味进行结合，实现艺术表达。但是，他们在自身的文化观和价值观建设上还存在很大提升空间。对青年戏剧人才的思想文化引领是一项有挑战的任务。

2022年7月至9月，中国国家话剧院发起“青年导演创作扶持计划第一季”，以古典文学名著改编为引领，带动青年导演扎实基本功训练，创新戏剧表达。通过这类活动，青年戏剧工作者深入感悟中华文化，对古老文明的魅力产生新的认识，开始为自己的戏剧创新寻找源头和土壤。

今年8月，“青年导演创作扶持计划第二季”走进山东曲阜。第二季规划了新经典、新城市、新田野3个创作主题，引导青年导演将现实主义创作与中华传统文化相结合，以年轻化视角演绎儒学文化，展现新时代城市建设、乡村振兴新风貌，打造《子与阳货》《我见夫子，是山是水》《孔子·游》《黄鱼先生》《织娘》《未·来》等10部原创戏剧作品。通过这些走出去、扎下去的活动，青年戏剧导演主动扎根现实，学习和继承中华优秀传统文化，坚定文化自信，不断增强文化自觉。

青年戏剧人才成长需要面向更广阔的大舞台，需要在丰厚的文化土壤里得到滋养。当前，青年戏剧人才的成长是迅速的，在戏剧影视等领域发挥重要作用，而在文化和旅游行业、城乡公共文化建设方面，需要进一步引导更多优秀青年戏剧人才参与其中，尤其要进一步提升青年戏剧人才对广阔社会现实和自身社会责任的认知水平。“青年导演创作扶持计划第二季”带领青年艺术家，开设室外装置艺术展、大师讲堂、艺术工坊、五道雅集、亲子六艺等丰富的“戏剧+文娱”活动，将戏剧融入尼山的许多空间。大师讲堂、艺术工坊同时进行线上直播，互联网总观看量3000多万人次，阅读量超50亿。由此可见，青年戏剧人才完全可以结合国家所需和自身所学，以戏剧专业优势，投身国家文旅融合、城乡公共文化空间建设大局，在更广阔的舞台上挖掘潜力，获得成长。

水积而鱼聚，木茂而鸟集。我们深知，艺术可以放飞想象的翅膀，但一定要脚踏坚实的大地。只有立足时代，为人民放歌，青年戏剧人才的创作才能获得不竭的灵感，作品才能获得持久的生命力。

（作者为中国国家话剧院院长）

《 人民日报 》（ 2023年11月30日 18 版）

(责编：李依环、李昉)