本报北京11月29日电 （记者吴丹）教育部日前启动2024届高校毕业生“秋季校园招聘月”系列活动，在全国范围内持续推出专场招聘活动、访企拓岗促就业专项行动、“就业育人”主题教育、首届全国大学生职业规划大赛等系列活动，进一步聚合社会资源，集中提供就业岗位，加强高校就业指导服务。

据悉，教育部将会同有关方面举办40场以上专场招聘活动。其中，会同12家社会招聘机构，共同启动“24365校园招聘服务”线上招聘月活动，集中面向重点区域、重点行业、重点人群等组织20场以上系列专场招聘活动；组织全国普通高校就业创业指导委员会19个分行业就指委举办20场以上“高校毕业生行业领域专场招聘会”，为相关专业毕业生提供岗位信息。

同时，各地将结合本地实际，举办区域性、行业性、联盟性线上线下专场招聘会，为所在地区高校毕业生提供足量优质岗位资源。各高校将举办多种形式的线上线下校园招聘活动，帮助毕业生就业。

教育部明确，鼓励各高校与用人单位在定向人才培养培训、就业实习基地、人力资源提升、重点领域攻关、困难群体帮扶等方面开展对接合作；围绕就业形势、职业规划、求职技能等方面，打造一批“互联网+就业指导”精品公益直播课；统筹推进职业规划大赛，将大赛与各类就业指导、线上线下招聘等同期活动统筹推进，推动以赛促学、以赛促教、以赛促就。

《 人民日报 》（ 2023年11月30日 02 版）

(责编：李依环、李昉)