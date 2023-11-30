原标题：如何管住学生手机让芬兰家长头疼

随着8月中下旬芬兰中小学陆续开学，芬兰的家长们开始关注起新一届政府计划推行的教育改革计划，其中关于学生手机管理的立法计划引发了热烈讨论。

手机影响学生成绩引发家长担忧

今年3月下旬，芬兰曾发起一项公民倡议，呼吁立法者着手制定一项法律，要求小学生在上课和休息期间关闭手机。芬兰法律规定，当一项公民倡议达到一定的支持人数时，议会就必须作出回应。此前根据芬兰国家教育局现有的规定，学校并不能禁止学生将智能手机等移动设备带到学校。尽管学校可以自行制定规则，限制学生在上课时间使用手机等移动设备，但不能单方面命令学生在上课期间交出手机。

2019年，芬兰埃斯波市的一位校长在开学第一天致函家长，表示学校老师将考虑禁止学生在课堂上使用手机，必要时甚至会采取强制措施比如没收，但一些家长抱怨这是违法。

芬兰家长的担忧部分来自芬兰学生学习成绩的下滑。芬兰媒体近期关注到，近年来芬兰学生在经济合作与发展组织的“国际学生能力评估计划”考试中成绩持续下降。该考试旨在评估15岁学生在数学、科学和阅读素养方面的学习成果。根据该测试的分数，芬兰学生曾经是欧洲受教育最好的，2006年芬兰学生在该测试中的分数达到顶峰，但此后每次测试均有所下降。芬兰《赫尔辛基日报》在今年5月进行了一项调查，接受调查的92名教师在讨论导致儿童和青少年学习成绩下降原因时，都提到了智能手机带来的影响。一些芬兰老师希望建立一个所谓的“手机存放站”，供学生在上学期间存放手机。

威廉·道尔是一位芬兰作家，曾担任芬兰教育和文化部顾问，撰写了大量关于芬兰教育的文章。他在自己的博客中表示，芬兰的教育政策制定者犯了错误。“我得出的结论是，芬兰在教育数字化方面走错了路。芬兰的教育政策制定者盲目相信科技的力量，希望其帮助孩子们学习，并减少不平等，但在这两方面都没有奏效。相反，在芬兰，我们孩子的学习成绩急剧下降。”

今年7月，联合国教科文组织发布2023年《全球教育监测报告》，对青少年过度使用智能手机表示担忧，呼吁世界各地的中小学校禁止使用智能手机。报告提到，大规模的国际评估数据表明，过度使用通信技术与学生成绩之间存在负面联系。研究发现，仅仅靠近移动设备就会分散学生的注意力，并对学习产生负面影响，但只有不到四分之一的国家禁止在学校使用智能手机。在美国，面向200多万名学生的分析发现，如果完全采用远程教学，学习差距会更大。

对学生手机管理法规褒贬不一

现在，芬兰政府正计划对小学进行几项改革，其中就包括加强对学生手机的管理。政府希望通过法律明确规定学校和教师拥有哪些权力来限制手机的使用。有芬兰家长在社交媒体上很直接地表示了支持：“如果教师没有权力禁止并实际上阻止分散注意力的行为，包括在必要时没收手机，那么他们有什么权力实施更好的教育呢？”

事实上，关于如何帮助老师管理学生的手机，往届芬兰政府就已有所考虑，在今年新一届政府的政策讨论中也被多次提及。芬兰总理佩特里·奥尔波表达了对学生使用手机影响学习的担忧：“作为两个孩子的父亲，我当然注意到了这样一个事实：人们在手机上花费了大量时间，成年人也如此。但我认为，如果老师不能限制学生使用手机，那么手机影响课堂教学的现象就不可避免。”

芬兰民族联盟党议员尤尼·奥瓦斯卡也是一名教师。她认为，针对学生手机管理制定更强有力的法律是“一个值得欢迎的想法”。奥瓦斯卡表示，尽管已经有学校尝试限制手机的使用，但仍然留下了很多需要用法律来解释的模糊空间。“各地政府、学校和教师有不同的解释方式。原则上，学校或教师可以制定规则来限制使用手机，但仍然会遇到各种问题。政府的立法应该明确规定教师或学校应如何限制学生使用手机，这样就不会出现解释层面的冲突。”

然而，也有一些芬兰政界人士持不同的观点。社会民主党议员皮娅·希尔图宁认为，政府并不需要专门为此制定法律，而是要允许校方继续自行决定学校的管理方式。“手机和其他智能设备在许多情况下都可以进行能够促进学习的操作，例如信息获取。对于自己的教学方法以及教学中使用手机，教师必须保留决定权。”前任教育部长李安德森也提出了全面禁止手机后可能出现的问题。李安德森表示，出台法律禁令将引发监管问题。“这项法律未来由谁来监督？老师吗？如果有人违反这条法律，结果会怎样？”

欧盟也想帮学生管住手机

除芬兰外，其他一些欧洲国家对在学校内使用智能手机有更严格的规定。例如，自2018年起，法国小学和初中即实施手机禁令，无论是在课堂上还是课间休息时，学生均禁止使用手机，一经发现，教师可予以没收。近日，还有法国家长呼吁将此项禁令扩展到高中。英国教育部在2022年研究了学校内的手机管理问题，英教育官员表示还没有必要专门就此立法，但据调查，很多英国学校已经禁止学生在大部分在校时间里使用手机。

荷兰阿姆斯特丹大学儿童、青少年和媒体研究中心主任帕蒂·瓦尔肯堡在今年6月欧盟委员会的一次活动中表示：“并非所有孩子都会受到智能手机和社交媒体使用风险的伤害。但对于未成年人使用手机，我们需要坚持预防原则，事实证明欧盟应该采取措施来预防或减轻潜在的风险。”

欧盟正在制定计划以帮助家长，并首先从社交媒体和视频网站“开刀”。从今年8月底开始，欧盟将援用《数字服务法案》，要求主要的社交媒体平台和视频网站开放其系统，接受欧盟委员会的审查，还要求互联网巨头们自证“正在尽最大努力确保其产品不会伤害儿童和青少年”。对于违反的互联网公司，欧盟可以依法对其处以占其全球年收入6%的巨额罚款。互联网巨头们现在必须准备向欧盟委员会提交首次年度报告，评估其设计、算法、广告和服务条款的一系列社会影响，尤其是有没有保护未成年人，有没有给青少年造成精神问题等。互联网巨头们还必须在欧盟委员会和研究机构的监督下，提出并实施具体的改进措施。此外，欧盟委员会还计划与科技公司、行业协会和儿童团体携手制定规则，确保以保护未成年人的方式设计平台。欧盟计划于2024年推出《适龄设计行为准则》，列出应采取的明确措施的清单，供大型社交媒体公司执行。

然而，欧盟的计划可能仍然不是很多欧洲家长心目中的万全之策。有的欧盟家长就抱怨，欧盟计划推出的规则手册并不适用于当今很多青少年沉迷的手机应用，如在线游戏、即时通信等。

（记者 邓宇飞）

(责编：李昉、李依环)