据新华社电 （记者张建）我国科学家领衔的一支国际研究团队在探月领域再出新成果。该团队结合我国嫦娥五号、美国阿波罗、苏联Luna样品数据，采用深度学习方法，获得高精度月球表面化学成分（铁、钛、铝、镁、钙、硅）分布图，全面反映月球表面化学特征，为月球火山活动和热演化历史研究提供关键数据。研究成果近日发表于国际学术期刊《自然·通讯》上。

吉林大学地球科学学院教授杨晨说，研究团队建立了月球光学遥感影像光谱特征与月球样品元素含量之间的复杂非线性关系，对月球表面主要元素含量进行了精确估计（平均反演精度达96%），获得了全新的南北纬65°之间、分辨率为59米/像素的高精度高分辨率月球表面化学成分分布图。

杨晨表示，研究人员根据最新计算的元素含量，标定了年轻月海玄武岩单元，这将为月球晚期岩浆活动和热演化历史研究及未来月球采样返回提供可靠数据。

此项研究由吉林大学联合中国科学院国家天文台、意大利特伦托大学、冰岛大学等中外科研机构联合开展，中国月球探测工程首任首席科学家欧阳自远等知名学者参与，得到国家自然科学基金专项项目资助。

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