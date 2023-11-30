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河北承德：

激发人才创新创造活力

李雪钦
2023年11月30日08:25 | 来源：人民网－人民日报海外版
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“今年7月，村里这一片遭了雹灾，没等我们去请，陈老师第二天就主动上门招呼咱们到栗子树边，手把手教灾后树体修复补救技术，家里200多亩板栗得救，至少挽回两成产量，那可是3万多块哩。”河北省承德市兴隆县板栗大户高树艳庆幸地说。

高树艳提到的陈老师，就是承德市的板栗专家陈国正。“怎样更快地掌握板栗新品种嫁接技术”“针对不同地势的果树，修剪手法有什么区别”“病虫害防治的最佳时间是什么时候”……面对栗农的一系列疑问，陈国正总是耐心地一一解答。经过多年实践，他总结出一套开展技术培训的方法，让栗农易懂、易操作。今年他已开展了62场培训，培训栗农5033人，受到广泛欢迎，有栗农发出“陈老师的培训，我必到场”的感言。为帮到更多人，陈国正还拍摄了板栗种植相关短视频发在网络平台。“他科学指导，帮助我们省时省力、提质增收”“他带领大家致富，让人敬佩”……视频下，全国各地的网友纷纷点赞留言。

作为国家林草局林草乡土专家、河北省脱贫攻坚先进个人、承德市市管优秀专家，陈国正打造了板栗新品种“燕囍”，创建了板栗优质高产实验基地，并钻研出省力化新技术，不仅将劳动效率提高5至10倍，还将产量提高30%以上，使基地及“燕囍”板栗成为承德的一张靓丽名片。

陈国正这样的专家，是承德市人才工作丰硕成果的一个典型缩影。功以才成，业由才广。承德市大力实施人才强市战略，落实国家高层次创新型科技人才支持工程，推进“热河工匠”技能人才培育项目，探索推行人才工作专项述职制度，着力构建党委统一领导、组织部门牵头抓总、职能部门协同配合、用人单位发挥主体作用、社会力量广泛参与的“1+4”人才工作体系，提升人才工作效能，激发人才创新创造活力。

“领导和专家多次到板栗基地调研指导工作，并在板栗产业发展上提供了大量实实在在的支持，比如保鲜库、水利配套设施、单轨运输车、植保无人机、田间作业路、微耕机、割灌机、杀虫灯等，有效改善了基础设施建设，为板栗基地标准化生产打下坚实基础，让我可以大显身手，更好地推广新品种、新技术、新模式。只有让大家都科学种植，才能共同增收致富。”对于政府提供的各项支持，陈国正如数家珍。

“全市人才工作的发条越拧越紧，抓落实力度越来越大，虽然辛苦一些，但是看到人才工作满意度逐步提升，感觉所有的付出都值了。”承德市相关负责人说。

(责编：李依环、李昉)

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