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浙江宁波奉化区：

校村协同打造“网红乡村”

乌雯雯 董大伟
2023年11月30日08:25 | 来源：人民网－人民日报海外版
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蓝天白云映衬下，风车廊道、菊花园、酵素蔬菜地……在浙江省宁波市奉化区江口街道周村，一幅美丽乡村画卷徐徐展开。

“我们和周村的合作从2018年开始，5年间校村紧密携手，大力推动菊花小镇和城市菜园两个乡村振兴项目。”江口成人文化技术学校校长丁毅斌说。

校村协同的乡村振兴项目不仅让村容村貌变美了，也让更多村民享受到实实在在的成果。“菊花小镇”建起了别具特色的赏菊线路，让周村从默默无名的小村落成了远近闻名的“网红村”；“城市菜园”探索酵素果蔬种植，种植基地从15亩发展到近80亩，预计种植收益达300万元，带动村民走上绿色农业、生态致富的道路。

“校村携手共富路”是宁波市奉化区教育服务乡村振兴、落实“七优享”民生实事工程的一项重要举措。近年来，奉化区教育局坚持高质量服务“三农”的办学方向，引导成校、职校打破“院墙”，走进乡村广阔天地，助力当地经济社会发展，在乡村振兴和共同富裕中展现教育人的担当。

奉化区教育局党委书记、局长何彪说，学校立足乡村产业实际，整合自身优质资源，校村携手谋划新思路，充分发挥“土专家”“田秀才”的作用，以生态为底色，一校一品助力乡村振兴谋共富。

据介绍，奉化区方桥成校、尚田成校、大堰成校、溪口成校、萧王庙成校等成人文化技术学校联合职教中心、工贸旅游学校等中职学校与上三村、尚东村、湖边桥村、东山村、何应村等村合作开启“六荷”文化、草莓销售特色、景区式发展、乡村旅游业和休闲农业示范发展等乡村振兴项目，并推出桃文化产业、休闲渔业、“一路上”乡村旅游、“种养游”创业、草莓学堂等特色培训项目，每年培训超1万人次，培育“有文化、懂技术、会经营”的新型农民。

携手奔富的几年间，开展校村合作的村庄正发生着巨大变化。荒废地块、河滩乱石、泥泞小道不见了，跃然画卷上的是美丽庭院、文化墙面、健身公园、砌石河道、环村水泥路，村庄里随处可见“文化微景观”，吸引周边市民前来打卡。

(责编：李依环、李昉)

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