原标题：红色微剧展演成最好“暑期总结”

这个暑假，重庆市南岸区南坪实验小学五年级学生敬子杰没有外出游玩，而是每天一大早就对着镜子背诵台词，练习各种肢体动作，为《少年王朴》红色微剧的演出做准备。暑假快结束时，他在舞台上俨然是一个颇有些表演经验的“老演员”了。

为了演好少年王朴这个角色，敬子杰在父母帮助下阅读了很多有关王朴的书籍，还专程去瞻仰了王朴故居。慢慢地，王朴烈士舍生取义的精神深深感染了他。

以戏剧思政为载体，加强校地合作。南岸区综合运用家庭微剧、红色剧目等形式，充分挖掘区域红色文化资源，讲好革命故事，从而将思政教育从学校延伸到家庭、社区，实现常态化的传播路径。

《少年王朴》红色微剧由重庆第二师范学院师生和重庆南岸区妇联共同创作。重庆第二师范学院戏剧教育专业教师丁付禄担任编剧和导演，戏剧教育和小学教育专业的在校学生担任导演助理和舞美设计，演员则来自南岸区的八个家庭。

除了《少年王朴》，重庆第二师范学院师生还联动南岸区香溪小学、110中学等多所学校，排演了《挺进，挺进》《行知先生》等多个剧目。马上就要重返校园了，在校内外举办红色微剧展演，也成了这些学校和参演师生最好的“暑期总结”。“我们与中学、小学、幼儿园的老师一起探索戏剧，主要是为了以戏育人、以文化人，实现美育与思政的有效融合。”重庆第二师范学院马克思主义学院院长曹问说。

南岸区委教育工委书记、区教委主任李智表示，近年来南岸区整合资源推进构建大中小幼协同研究和家校合力的大思政教育新格局，“戏剧+思政”引发暑期红色微剧排演热潮，正是“大手牵小手”思政课建设一体化的初衷和效果。

“思政课一体化建设需要借助全社会的力量。”南岸区教委副主任江洋说，区委宣传部整合区内社会资源，走进学校、社区开展思政教育，区妇联牵头开展了“寻访她力量·赓续爱国情”红色思政实践课、“书香润万家”家庭诵读课程、家庭教育成长大讲堂等思政教育活动。李智表示，南岸区将总结推广大中小学思政课一体化建设的经验，推动教师集体备课等教育教学环节的改革。

（记者 李宏 张国圣）

(责编：李昉、李依环)