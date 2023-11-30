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谁掌握数据资源，谁就掌握了主动权

2023年11月30日08:22 | 来源：光明日报
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原标题：谁掌握数据资源，谁就掌握了主动权

高水平科技自立自强离不开原始创新，真正的原始创新来自基础研究，而可靠的数据资源是基础研究和原始创新的重要支撑。谁掌握数据资源，谁就掌握了原始创新的主动权和科技创新的战略先机。

“谁能把握大数据、人工智能等新经济发展机遇，谁就把准了时代脉搏。”习近平总书记一直高度重视信息化发展和大数据建设。在食品安全领域，如何牢牢把握信息革命的“时”与“势”，在风险监管方面，如何做好自主数据库构建和数据资源的挖掘、共享和利用，成为提升食品安全监管水平、保障食品产业可持续发展的重大需求。为此，我们应优先开展农药色谱-质谱标准参考数据库、农药化学污染物残留数据库，以及全国性基础研究数据资源库等基础数据建设工作。

标准参考数据（RSD）是重要的战略性数据要素，已被美国、俄罗斯、韩国等国列为战略资源。获取与食品安全密切相关的农药色谱-质谱标准参考数据，我国当前主要依赖美国NIST数据库、Wiley数据库等，尚未自主构建权威性的RSD数据库。因此，需要建立我国自主权威的农药色谱-质谱标准参考数据库，研制标准参考数据的评估标准和管理办法，实现数据的融通共建、开放共享、高效应用，为食品安全监管技术、方法和标准的开发奠定基础。

美国陆续实施国家残留监控计划、农药残留监测计划和农药残留数据计划，并建成农药化学污染物残留数据库。欧盟共同体农药残留监控计划、日本肯定列表制度的执行，降低了食品中的农药残留水平，在食品安全监管中发挥重大作用。基于此，我们亟须建立农药化学污染物残留数据库，开展大样本农产品食品农药化学污染物等风险物质的本底调查，为农药残留等安全风险识别、预警、追溯、精准执法以及监管决策，提供强有力的技术和数据支撑。

谁掌握了数据资源，谁就掌握了主动权。为更好筑牢食品安全领域科技自立自强的根基，我们需要加强数据资源的开放共享。同时，建立全国性基础研究数据资源库，如食品微生物安全科学大数据库、基于组学的食源性致病微生物数据库、经济利益驱动型食品掺假数据库、食物基础营养素及功能活性物质数据库等，对提升我国食品安全治理能力和推进治理体系现代化具有重要意义。从技术角度来讲，对现有的食品安全领域的数据库，应统一标准、软件、接口，做到动态更新，保障数据的时效性，实现数据库信息的共享、升级和改造。在数据共享立法、权益分配机制方面，更需要顶层设计、长远规划。

（作者：庞国芳，系中国工程院院士、中国检验检疫科学研究院首席科学家）

(责编：李昉、李依环)

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