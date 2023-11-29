人民网北京11月29日电 （记者郝孟佳）第八届教育智库与教育治理50人圆桌论坛暨第四届北外比较教育与国际教育论坛日前在北京外国语大学举行。本次论坛以“国际格局变革下的教育强国建设”为主题，来自教育、智库、出版界的专家等共300余人参加了会议。

教育部原副部长周远清在致辞中指出，教育是有规律的，所以要探寻教育规律、遵循教育规律，要建设教育强国首先要建设强校，只有各级各类学校做强了，建设教育强国才有希望。

华中师范大学副校长彭南生在致辞中表示，要进一步推动教育现代化、加快建设教育强国。一要加强师资队伍建设，培养高层级的创新创造人才；二要致力于高质量的教育体系建设，适应国家经济社会发展需求；三要深化改革创新，激发内在活力，增强国际竞争力和影响力，实现我国由教育大国到教育强国的系统性跃升和质变。

会上，第十三届全国人大常委会委员、中国教育学会副会长、长江教育研究院院长、国家教育治理研究院院长周洪宇作题为“我国离教育强国还有多远”的主旨报告。周洪宇从教育强国的内涵出发，总结教育强国大多包含的六大典型特征，并结合教育现代化强国评价指标的核心内涵和特征要求，构建了全球视域下教育强国的建设指标。他还提出了缩小差距、建设教育强国的五大重点推进策略。

北京外国语大学党委书记王定华以“积极参与全球教育治理推进中国教育强国建设”为题，从理论、实践、路径、示范、传播等方面展开分享，一是做好顶层设计，构建全球教育治理的理论体系；二是做实教育对外开放，形成中国参与全球教育治理的生动实践；三是做广参与主体，中国参与全球教育治理要拓展路径；四是做强中国教育方案，为全球教育治理提供样板参考；五是做新媒体传播，讲好中国参与全球教育治理故事。

在题为“以学术研究，提升智库水平”的主旨报告中，中国教育科学研究院原副院长马陆亭提出，智库在发挥作用的同时应该注意把握积极性、方向性和进步性。他认为，建设教育强国，应该抓最本质最核心的要素。基础教育的核心是成长，健康科学全面成长；职业教育的核心是技能；高等教育的核心是创新。

据了解，本次论坛由长江教育研究院、华中师范大学国家教育治理研究院、北京外国语大学国际教育学院主办。论坛上，《教育强国建设指数报告》（2023年版）《中国教育智库评价SFAI 研究报告》(2023年版）《2023全球教育智库影响力评价PAP研究报告》《中国省域与城市教育竞争力研究》《教育治理研究》（2022年秋辑刊）及“北京外国语大学全球教育治理研究中心数据库”和“高教管理与研究平台”七大教育研究成果发布。论坛上还举行了省级教育智库联盟成立仪式。

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