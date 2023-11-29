记者11月29日从教育部获悉，教育部近日启动2024届高校毕业生秋季校园招聘月系列活动，将在全国范围内持续推出专场招聘活动、访企拓岗促就业专项行动、“就业育人”主题教育、首届全国大学生职业规划大赛等，进一步聚合社会资源，集中提供就业岗位，加强高校就业指导服务。

据介绍，教育部将会同有关方面举办40场以上专场招聘活动，会同有关部门启动“国聘行动”第五季，会同12家社会招聘机构共同启动“24365校园招聘服务”线上招聘月活动等，同时组织全国普通高校就业创业指导委员会19个分行业就指委举办20场以上“高校毕业生行业领域专场招聘会”，为相关专业毕业生提供岗位信息。

教育部鼓励各高校与用人单位在定向人才培养培训、就业实习基地、人力资源提升、重点领域攻关、困难群体帮扶等方面开展对接合作。指导各地开展面向重点群体毕业生的招聘会，助力困难群体毕业生就业。推动各地各高校围绕主体赛事，广泛动员高校毕业生和用人单位参与，将大赛与各类就业指导、线上线下招聘等同期活动统筹推进。（记者 杨湛菲）

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