人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

2024届高校毕业生秋季校园招聘月系列活动启动

2023年11月29日15:00 | 来源：新华社
小字号

　　记者11月29日从教育部获悉，教育部近日启动2024届高校毕业生秋季校园招聘月系列活动，将在全国范围内持续推出专场招聘活动、访企拓岗促就业专项行动、“就业育人”主题教育、首届全国大学生职业规划大赛等，进一步聚合社会资源，集中提供就业岗位，加强高校就业指导服务。

　　据介绍，教育部将会同有关方面举办40场以上专场招聘活动，会同有关部门启动“国聘行动”第五季，会同12家社会招聘机构共同启动“24365校园招聘服务”线上招聘月活动等，同时组织全国普通高校就业创业指导委员会19个分行业就指委举办20场以上“高校毕业生行业领域专场招聘会”，为相关专业毕业生提供岗位信息。

　　教育部鼓励各高校与用人单位在定向人才培养培训、就业实习基地、人力资源提升、重点领域攻关、困难群体帮扶等方面开展对接合作。指导各地开展面向重点群体毕业生的招聘会，助力困难群体毕业生就业。推动各地各高校围绕主体赛事，广泛动员高校毕业生和用人单位参与，将大赛与各类就业指导、线上线下招聘等同期活动统筹推进。（记者 杨湛菲）

(责编：袁勃、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部