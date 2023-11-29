人民网北京11月29日电 （记者李昉）近日，北京市新中考改革质量月大调研走进北京市密云区第六中学、密云区第三中学。专家团队深入学校，对中考改革后的课堂教学、学生评价等方面开展深入调研与座谈，深入了解改革后课堂的实施情况，以及对学生学习效果和教师教学质量的影响，改进教学，提高育人质量。

在密云区第三中学初三（12）班的化学课堂上 ，青年教师李聪利用课本上的“碳循环”图为引，让学生自发寻找吸收二氧化碳的方法，引出本节课学习的主题。李聪说，组织学生思考并设计实验，一方面巩固科学探究思路，另一方面让学生对“碳中和”等社会性、科学性议题展开讨论，引导学生形成环保意识，树立生态文明理念。

学科知识从生活中来，学好知识是为了更好服务于生活。“可以看出，如何创设真实情境，让学生在做中学、用中学、创中学，学会学习、合作沟通、大胆创新实践，贯穿了老师们整个备课、上课的思考过程。”密云区教师研修学院相关负责人说。

记者发现“跨学科”观念在每个学科课堂中均有所体现。在密云区第六中学《创设花盆里的生态绿——设计多功能生态花盆》生物上，学生们分小组从功能与环保的角度分析现有花盆存在的问题后，运用美术技能，以手绘的形式对花盆进行创新设计；在《“化”说打火机》化学课堂上，学生们在学习打火机构成原理与零件的同时，复习了物理课上学过的杠杆原理；在《中国工农红军长征》历史课中，学生们在清楚长征经过的相关知识后，唱响长征之歌，以红歌传递长征精神。

在密云各校，老师们利用生活里的好资源，定期举办不分学科的集体备课，并带领学生通过校外实践、校内实验等形式，开展跨学科实践活动和项目式学习活动的探索；聚焦现实生活，引导学生实现自我认知的进一步扩展与延伸，在以本学科知识为主的前提下，综合运用其他学科资源与社会资源，让学生得以结合自身已经掌握的知识与技能，学习新知识，解决新问题。

“打破学科壁垒，各科老师集体备课的教研形式，能整体提升课堂的教学质量，对于每一名老师在把握中考改革方向上起到实际作用，深化了教学改革，将教育的‘大减法、小加法’真正落在课堂上。”北京教育学院化学系讲师张晔说。

“中考改革后，区教委更加关注‘怎么教’‘怎么学’的问题。”密云区教委主任杨福军表示，区教委严格落实国家课程方案，开齐课程、开足课时，落实“双减”政策，抓实“备上批辅测”关键环节，达到写好每一个教案、上好每一节课、批好每一份作业、辅好每一名学生、做好每一次分析的“五好”目标的同时，探索学科融合，设计跨学科主题学习，提高学生应用知识解决实际问题的意识和能力，拓展活动领域，带领学生走进大学、科研院所、社会实践基地等，激发学生对学科的好奇心，提升学生学习兴趣。

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