人民网北京11月28日电 近日，广州市轻工职业学校举办以“匠心致远 倾情智造”为主题的高质量发展研讨会。会议立足职业教育，聚焦智能制造助推产业升级，邀请相关企业、院校、校友代表开展圆桌论坛，共同研讨“智能制造助推轻工业转型升级”方面的新机遇、新挑战。

研讨会现场。广州市轻工职业学校供图

广州市教育局市管一级调研员赵琼飞在大会上致辞。他指出，广州市轻工职业学校作为以培养智能制造、现代高端装备类中高级人才为主的市属中职学校，紧密聚焦广东省“制造强省”、广州“制造业立市”发展战略，近年来在专业布局、产教融合开拓创新，为市职业教育及相关产业发展做出了积极贡献。

广州市轻工职业学校党委副书记、校长黄艳在讲话中回顾了广州市轻工职业学校的办学历史，提出学校要聚焦“1+2+5”的发展思路，坚持“制度立校、文化润校、科研兴校、师资强校”，努力把学校建设成为全国一流智能制造职教名校，服务广州“制造业立市”发展战略和轻工行业转型升级。

黄艳在总结发言中指出，轻工业的发展需要不断创新和升级，而智能制造是推动轻工业转型升级的重要力量。广州市轻工职业学校作为广州市教育局唯一一所以智能制造专业为主的国家级重点职业学校，要通过深化产教融合和校企合作，与企业共同培养适应市场需求的高素质人才和技术骨干，为轻工业的发展提供强有力的支持。

此外，大会当天，学校还在校内开展了“校友回家”活动，聆听校友意见，凝聚校友共识，共同推动学校高质量发展。

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