新华社北京11月28日电 为大力发展普惠托育服务，财政部办公厅、国家卫生健康委办公厅近日印发关于组织申报2023年中央财政支持普惠托育服务发展示范项目的通知，聚焦缓解群众“入托难”问题、减轻群众“入托贵”负担、增强群众“托得好”信心。

通知指出，项目实施重点明确，普惠托育服务属于非基本公共服务，中央财政补助资金重在发挥引导作用，推动地方落实属地管理责任，建机制、保持续、出经验。

项目主要聚焦三个目标：一是围绕方便可及，扩大托育服务供给，缓解群众“入托难”问题。充分发挥市场在托育服务资源配置中的决定性作用，采取多种方式鼓励和支持社会力量提供普惠托育服务；拓展社区托育服务功能，完善社区婴幼儿活动场所和服务设施；推动有条件的用人单位、产业园区、商业楼宇等提供托育服务。

二是围绕价格可承受，降低托育服务费用，减轻群众“入托贵”负担。落实托育服务发展税费优惠政策；盘活社区、单位、相关机构现有场地等存量资源，有效降低托育机构运营成本和服务价格；加大对农村和脱贫地区托育服务的支持。

三是围绕质量有保障，提升托育安全水平，增强群众“托得好”信心。坚持正确办托方向，落实立德育人要求，促进婴幼儿早期发展；以婴幼儿安全和健康为根本，加强托育机构安全监管和监督检查；依托互联网、移动客户端等渠道，提升数字化托育服务水平；强化托育机构服务能力建设，支持医疗机构和公共卫生机构加强对托育机构的指导培训。

(责编：袁勃、赵欣悦)