论坛现场。中央财经大学供图

人民网北京11月28日电 日前，以“中国式现代化进程中的财税改革”为主题的第九届中国财政学论坛（2023）在中央财经大学召开，来自全国50余所高校和科研院所的300多位学者和师生代表现场参会。

中央财经大学校长马海涛在致辞中介绍了学校财税学科的发展历程及学科建设成果。他指出，财政作为国家治理的基础和重要支柱，理应在推动中国式现代化当中大有作为。在中国式现代化宏大背景下，财税学科建设应着眼于“三新”——即新的时代需求、新的学科特征、新的重要问题。

论坛主旨演讲环节，山东大学原校长樊丽明，中央财经大学原副校长李俊生，中国人民大学财政金融学院原院长郭庆旺，中国社会科学出版社总编辑、中国社会科学院财政税收研究中心主任杨志勇，东北财经大学副校长、经济学院院长王伟同，中国人民大学财政金融学院财政系主任吕冰洋，上海财经大学公共经济与管理学院院长范子英，厦门大学经济学院副院长谢贞发，中央财经大学财政税务学院院长樊勇作主旨演讲。

据悉，本届论坛还设置了3场圆桌会议、18场平行论坛及4场博士生论坛，并举办人才招聘会。圆桌论坛主题分别为“中国式现代化进程中的财税学科发展”“中国式现代化进程中的财税理论研究”“中国式现代化进程的财税教学改革与人才培养”。（李依环、实习生朱彦初）

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