刘嘉麒在为科普视频拍摄做准备。

中国科学院地质与地球物理研究所供图

王渝生在录制科普视频。

受访者供图

在互联网时代，科普展现更多新模式、新形式、新手段。近年来，多位老科学家成为“科普达人”，在网络上通过短视频、直播等形式进行“云科普”。他们通过风趣幽默的讲解，让专业科学知识变得通俗易懂，深受年轻人喜爱。

这些老科学家为何会选择拥抱网络、面对镜头，为万千网友带来精彩纷呈、生动有趣的科普内容？如何让更多年轻人汲取知识、提升科学素养？让我们听听这些科学家的故事。

——编 者

地质学家刘嘉麒院士

引导更多人爱上科学

本报记者 吴月辉

“小朋友，你们好！我是刘嘉麒，希望你们对地球科学感兴趣。”2021年11月，年逾80岁的中国科学院院士、中国科学院地质与地球物理研究所研究员刘嘉麒，开始在互联网上从事科普传播。

在科普视频里，带着亲切和蔼的笑容，刘嘉麒将火山地质的知识娓娓道来。不少人刚看完开场白就喜欢上他，在弹幕区里叫他“火山爷爷”。两年时间里，刘嘉麒陆续在网站上更新了100多条短视频，很多都与火山有关，比如《把冰山扔进火山会怎样》《火山浑身都是宝，人类的力量可以挖空火山吗》《火山里“长出”的地下森林在哪里》等，既生动又有趣。每条视频的进度条块也被设计成喷着烈焰、淌着岩浆的小火山。

刘嘉麒一直认为，科学普及是科学家的天职，科学家有义务承担起这份责任，在科学普及中作出贡献。多年来，他自己也一直站在科普事业的一线，每年他都要利用业余时间到全国各地做科普报告。

“科研的本质是创新，科学普及是把科研成果讲给公众，助力提升公众科学素养。”在刘嘉麒看来，“科研和科普相辅相成。如果放弃了科学普及的空间，还会给伪科学留出空间。”

近年来，随着科普传播平台越来越丰富，为了贴近更多的年轻人，刘嘉麒把科普阵地搬上年轻人喜爱的视频网站。刘嘉麒说：“科普不光要内容丰富，形式也得丰富，要用年轻人喜欢的方式。”

准备讲稿、制作幻灯片……这些工作并不容易，但每次刘嘉麒都是亲力亲为。

在科普中，刘嘉麒还常常与年轻人分享自己的生活思考。他觉得，人的一生应该吃点苦，“我吃过苦，所以生命力比较顽强。”

视频里，刘嘉麒将自己走过的路、经过的事、吃过的苦，都变成了有滋有味的故事，让观众在轻松愉悦中收获人生道理。比如，他笑眯眯地讲述自己在西昆仑山考察时，瘦到皮带都能多勒进去两格，“想减肥的可以来学地质，强身健体。”他也乐呵呵地调侃自己去南极考察时，因为晕船“从头吐到尾，就差肠子没吐出来”。

刘嘉麒说，他会继续和更多的年轻网友分享有趣的火山知识和地球科学进展，引导更多的人走近科学、爱上科学。

海洋地质学家汪品先院士

做科普要善于讲故事

本报记者 刘诗瑶

“情深似海，海有多深？”“深海压强那么大，为什么没有把深海生物压扁？”打开我国著名海洋地质学家、中国科学院院士、同济大学教授汪品先在某视频网站主页，一个个生动的短视频引人关注。

“海洋太有意思啦”“这说话太有气质了”……视频播放弹幕区中的大量评论，表达着观众的喜爱，体现着这块科普小天地的吸引力和热度。汪品先风趣幽默、深入浅出地讲解着海洋科学知识。他播放最多的一期视频《百慕大三角到底有什么秘密》，播放量已经超过了400万。

汪品先今年87岁高龄，曾在82岁时3次随深潜器深潜南海，最大深度达1400米。除了在海洋科研领域的贡献，如今他也以另外一个身份活跃在人们视野中——作为深受年轻人喜爱的“科普达人”，他在某视频网站做科普仅仅两年，就收获“粉丝”近180万。

为什么要致力科普？

汪品先这么理解：“地球系统科学有很强的趣味性，更容易被社会公众所接受。比如深海，就是科普的绝佳领域之一。”

他认为，科普不光是服务大众，对科学家自身也有益。比如，地球系统科学具有跨学科特点，科学家本身就需要跨学科交流，有天然的科普需求。“我要懂你的学科，你要懂我的学科，要彼此了解，那就需要用通俗易懂的语言来表达。”

迅速成为科普“网红”，汪品先认为有赖于自己找到了和年轻人对话的方式——讲故事。“在学校里讲课，一堂课只有几十、几百个学生听讲，在互联网平台上，经常有几万、几十万个观众。”汪品先说，他很喜欢和年轻人交流，希望自己的经验和想法可以帮到更多的年轻人。

把科普故事讲好，并不是一件容易的事情，需要花费很多心血，汪品先每次都精心准备、认真对待。“教学、科研和科普可以无缝连接。一个好的科学家，应该能够用通俗易懂的语言来表达科学知识。因为吃透了自己的研究，就能够运用自如。”

不仅推出科普短视频，汪品先还积极参与各类科普讲座和论坛，在同济大学开设通识课，并出版了《深海浅说》《科坛趣话》《十万个为什么（海洋卷）》等科普书籍，深受读者欢迎。

“科学家要和大家一起推进科普事业发展。”汪品先说。

中国科技馆原馆长王渝生

激发孩子们的好奇心

本报记者 喻思南

今年5月，在视频网站上，中国科技馆原馆长王渝生的一个科普视频火出了“圈”，累计播放量超过200万。视频里，王渝生坐在一棵大树下，从科学的层面讲述人体衰老的原因，之后再话题一转，说变老没那么容易，保持年轻状态应该怎么做……

看到传播效果那么好，王渝生更加坚信，科普一定要深入浅出，考虑年轻人的接受习惯。

80岁的王渝生自称“科普老顽童”，通过视频网站平台，他与年轻人聊中国古代的科技文明，也聊伽利略、牛顿等近代科学的先驱人物。作为我国首位科学史专业博士，读硕士研究生时，王渝生就发表过科普文章。到中国科技馆工作后，他对科普和科学教育有了更加深入的理解。

“孩子有与生俱来的好奇心，这是做科学研究必须具备的素质之一。”在王渝生看来，让孩子从拥有好奇心到成长为真正的科学家，中间的道路很漫长，必须通过教育引导，使孩子们在实践中逐步了解、学习科学的思维，而这正是科普工作者努力的方向。

卸任中国科技馆馆长职务后，王渝生成为中国科学院老科学家科普演讲团的一员，应邀为全国各地中小学生作科普报告。与青少年打交道，给孩子们谈科普，他越发感到：“科普不是小儿科，而是一门大学问。”

移动互联网兴起时，王渝生已近70岁，为借助网络平台更好传播科学知识，他学会了使用微信、上短视频平台。一场线上科普活动，有时观看人数达到几十万，这让他深切体会到新的科普传播途径的影响力。

“互联网传播更广泛、更深入，将科学知识向亿万群众普及成了可能。”和青少年在一起，王渝生感觉自己也“变年轻了”：“孩子们的好奇心和青春气息，无时无刻不在感染着我。”这也是他自称“科普老顽童”的由来。

外出作科普报告，王渝生总会在幻灯片上留下自己的电子邮箱和联系电话，便于同青少年交流。“我希望能为国家科普事业发展再贡献一些力量。”他说。

化学工程专家金涌院士

科学普及就是“播种”

本报记者 谷业凯

能被人体吸收的生物“塑料”是怎么研制出来的？被划破的航天器如何自动“愈合”？……前不久，中国工程院院士、清华大学化学工程系教授金涌入驻某短视频平台，发布了几十条短视频。从可控核聚变到石墨烯，从能源转型到循环经济，他把深奥的科学原理与日常所见的现象融会贯通，展现出一个奇妙的科学世界。

金涌是我国化学工程领域的专家，主要研究高速流态化、清洁化工工艺、粉体技术等。在长期的教学科研实践中，他深刻认识到科普的重要性。

“学习和创造有很大不同。10多年前，学校的学术活动节邀请我作报告，我想到的题目就是‘如何培养科技创新思维’。”金涌回忆。当时，这场报告取得了热烈反响，让金涌意识到自己抓到了一个真问题。此后，他不断丰富自己的“素材库”，并把创新与发明的大师轶事、自己对创新的理解领悟等，用更接地气的方式表达出来。

金涌做科普的另一富矿，是自己从事的化学工程领域。

金涌说：“老百姓的衣食住用行，都离不开化工；高端制造业和循环经济发展也离不开化工。”

于是，金涌联合多位院士、几十位高校院所的专家，耗时6年，组织制作系列科普视频《探索化学化工未来世界》，通过讲述前沿的化学化工科技成果，让社会公众了解化学化工知识。

在科普视频制作过程中，金涌带着大家动手撰写脚本。如果内容不够通俗易懂，就反复修改打磨。拍摄时为了实现对抽象概念的可视化、具象化，金涌带领团队与艺术工作者们协作，通过动画制作、演员表演等多种形式，将抽象的科学概念形象生动地展现出来。

在金涌看来，科普的意义十分重大，一是能够更早地识别、发现创新人才，二是有助于新技术的推广和产业的发展，三是让伪科学失去“市场”。金涌也常将科普比作“播种”：“有人说我拍的片子小孩可能不太懂，但现在我们就是在孩子心里播下一颗科学的种子。科学普及就是‘播种’。”

已从教学科研一线退下来的金涌，继续为科普事业发光发热。随着短视频的兴起，他积极利用新的平台来进行科普工作。“我们应该用新的技术去传播知识。”

“一个人对科学的兴趣往往源于热爱，而热爱的前提是要产生‘共鸣’。我一直从事科研，深刻理解这个‘共鸣’对于创新的意义与价值。”金涌说，“做科普和教书育人既有相似之处，也有很大不同。教书育人是基础性、系统性、渐进性的，而科普要注重时效性、针对性，它们都是一个人终身教育不可缺少的部分。”

延伸阅读

2002年12月，中国科学院联合中宣部等单位共同发起“科学与中国”院士专家巡讲活动，至今已在全国开展科普活动2000余场次，广泛传播科学知识、弘扬科学精神，在推动科学普及上发挥了很好的作用。

1997年，中国科学院老科学家科普演讲团成立，主要由中国科学院离退休研究员组成，也有高等院校、解放军和国家各部委的教授和资深专家参加。演讲团成立20多年来，足迹遍及各省、自治区、直辖市的1778个市、县。截至2022年12月，演讲团已演讲超过3.63万场，听众约1321万人次。

1999年，经中国科学院院士王绶琯倡议，61名科学家联名发起成立北京青少年科技俱乐部，其中包括45位两院院士。20多年来，先后有800多位科学家出任北京青少年科技俱乐部的科研导师，用一双双“大手”，引领着青少年走进科学的大门。

《 人民日报 》（ 2023年11月27日 17 版）

(责编：李昉、孙竞)