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人力资源服务业为超3亿人次提供就业服务

2023年11月27日08:38 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报深圳11月26日电  （记者沈童睿）第二届全国人力资源服务业发展大会近日在广东深圳举办。记者从大会新闻发布会上获悉，2022年，人力资源服务业为3.1亿人次劳动者提供就业服务。

　　行业规模持续扩大。中国超大规模市场优势和丰富的人力资源禀赋，为人力资源服务业发展提供了广阔空间和前景。截至2022年底，中国共有各类人力资源服务机构6.3万家、从业人员104.2万人、年营业收入超2.5万亿元，分别是2012年的2.2倍、3.1倍和4.4倍。数字经济等领域催生大量人力资源服务需求，行业发展新动能日益显现。

　　稳就业促发展作用日益增强。2022年全行业共举办各类招聘会27万场，网络招聘发布岗位信息数亿条，培训劳动者数千万人次。以服务实体经济为着力点，全行业为5268万家次用人单位提供了人员招聘和管理服务，其中40%左右是制造业企业。

　　服务水平明显提升。从2010年起，中国共建成26个国家级人力资源服务产业园。2022年，人力资源社会保障部与商务部共同评审认定首批12家人力资源服务出口基地，成为创新要素集聚平台。与此同时，人力资源服务机构广泛应用大数据、人工智能等新兴信息技术，远程面试、网络培训、灵活用工等服务层出不穷。

(责编：李昉、孙竞)

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