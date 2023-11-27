近日，香港筲箕湾官立中学学生在贵州荔波小七孔景区内拍照留影。

新华社记者 骆 飞摄

手持相机，香港学生何彦羲不停地拍下沿途美丽的风光。透过镜头，独特的拍摄视角、用心的摄影构图无不透露着他对贵州自然山水的喜爱。

一路高铁从香港到贵州跨越1000多公里的山海之旅，让这位17岁的香港高中生感受到祖国幅员辽阔。随着时空变换，沿途独特的自然风貌和人文景观都给他留下了深刻的印象。

近日，香港筲箕湾官立中学（简称“筲官中”）百余名师生开启了香港高中公民与社会发展科必修的内地考察之旅。这些筲官中高二年级学生绝大多数都是第一次来到贵州。

“这次内地之行让我对祖国的样子有了更进一步的认识，尤其感觉贵州发展比较好，这里自然山水、生态环境很漂亮。”在向记者展示相机里的照片时，何彦羲高兴地分享着自己的参观感受。

地处中国西南腹地的贵州省，是中国南方典型的喀斯特山区，山地和丘陵占全省国土面积的92.5%。群山环抱之下的贵州，孕育着独特的自然景观和浓郁的民族风情，有着“山地公园省”的美誉。

目前，贵州拥有4处世界自然遗产地，贵州荔波就是其中之一。作为中国南方喀斯特地貌的重要组成部分，荔波于2007年被评为世界自然遗产地。

在贵州荔波小七孔景区游览时，不少香港学生被眼前秀美的山水所吸引，大家纷纷拍照留念。“这样的自然山水太漂亮了，像‘绿宝石’一样，而且水中自由穿行的鱼清晰可见。”分享感受时，16岁的香港学生谢秉钧连连点赞。

地处贵州南部的荔波临近广西，气候温热。尽管已入冬，但在阳光的“拥抱”下，筲官中师生们倍感温暖。眼前蓝天白云与绿水青山相互映衬，宛如一幅自然山水画。有同学还不禁念起古诗词赞美这里的好风光。

相较于第一次到贵州的同学，今年15岁的香港学生沈颖德表示此次考察就像“回家”一样亲切。他的妈妈是荔波人，近几年，他几乎每年至少会跟着父母回荔波两次，来看看老家的亲戚。

在游览时，沈颖德则显得比较熟悉，他还时不时客串“导游”给随行的同学们介绍荔波的风土民情。“这是我妈妈的老家，也可以说是我的‘第二故乡’，希望让更多同学了解荔波，更好地感受祖国的美。”沈颖德说。

绿色发展是中国推动高质量发展的重要方向。作为长江、珠江的生态屏障，贵州始终坚持守好绿色和发展两条底线，意义十分重大。

“能感受到贵州在加强生态环境保护方面所做的努力，荔波还大力发展旅游，不仅保护了生态环境，还吸引游客，增加当地人的收入。”谢秉钧说。

香港特别行政区政府教育局首席教育主任梁柏伟说，这次陪同香港师生深入内地考察学习，就是希望他们能感受到更立体的祖国。

“祖国太大了，东西南北的自然风貌、人文风情、饮食习惯等都不一样，只有让更多香港学生到内地实地走访，才能全面地认识祖国的大好河山，了解在当前频繁交流下，各地既独特又相同的发展面貌。”梁柏伟说。

（据新华社贵阳电 记者骆飞、褚萌萌）

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